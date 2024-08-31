Перший пробний поїзд пройшов оновленою ділянкою між станціями "Либідська" та "Деміївська"

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що оновленою ділянкою між станціями метро "Либідська" – "Деміївська" пройшов перший пробний поїзд. Це сталося у ніч з 30 на 31 серпня.

У складі поїзда був спеціальний вагон, призначений для перевірки нової колії, зокрема ширини колії, відступів та можливих просадок. Крім того, поїзд тестував безпекові системи на різних швидкостях.

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Як тестували оновлену ділянку метро

Кличко повідомив, що у ніч з 30 на 31 серпня оновленою ділянкою київського метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" пройшов перший пробний поїзд.

Також в його складі був спеціальний вагон, який перевіряє нове колійне полотно, чи є належна ширина колії та наявність відступів і можливої просадки. Ще одним завдання тестового поїзда стала перевірка безпекової системи руху на різних швидкостях.

Перед запуском пробного поїзда проведено комплекс підготовчих робіт зі сполученням конструкцій діючого тунелю з новою частиною тунелю, а також ділянок, які були посилені.

Зокрема, проклали всі необхідні кабельні мережі електропостачання, сигналізації та зв’язку. Здійснили монтаж та підключення контактної рейки, через яку йде живлення для руху поїздів. Монтаж та налаштування систем безпеки руху поїздів,

– написав Кличко.

Він додав, що надалі в нічний час будуть ретельно перевіряти інженерні та безпекові системи перед тим, як повноцінно відновити рух поїздів з пасажирами.

Міський голова зауважив, що роботи тривають цілодобово, щоб відновити рух поїздів уже найближчими тижнями.