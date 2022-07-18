Продовольча криза стала другим фронтом: як Україна під час війни намагається нагодувати світ

росія хоче створити продовольчу кризу в світі та Україні. Зокрема, окупанти блокують морські порти, щоб ми не могли експортувати зерно, крадуть наші продукти та знищують врожай. Проте Україна навіть під час війни намагається нагодувати світ.

Про можливість розблокування морських портів

Про це 24 каналу сказав речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він наголосив, що наразі немає конкретних рішень щодо розблокування морських портів.

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За його словами, були домовленості про те, що треба продовжувати домовлятися, але ніяких поступок ворогу не буде.

"Коли хтось говорить, що розмінують морські порти, то це звучить зле, цього робити ніхто не буде так просто і росію ми не пустимо до наших берегів", – наголосив Братчук.

Він заявив, що будь-які спроби ворога ступити через море на нашу землю закінчиться однозначорно – Чорне море стане для них мертвим морем.

Дійсно росія створила не просто продовольчу кризу у світі, вона створює механізми продовольчого геноциду не стільки проти України, бо ми боремося в цій боротьбі, а проти багатьох країн світу,

– відповів речник.

На його думку, лише з урахуванням безпеки України буде прийняте рішення, якщо буде, щодо відкриття коридорів для експорту зерна.

Продовольча криза стала другим фронтом

Братчук вважає, що там виникне голод, після цього підуть соціальні проблеми, які мають змусити керівництво тих держав перестати допомагати Україні.

"Україна, яка веде активну війну і протистоїть росії, сьогодні намагається виконати міжнародні зобов'язання та знаходить рішення, щоб експортувати зерно хоч маленькими кроками", – повідомив він.

В нас аграрний другий фронт, він не менш важливий. Ми будемо з хлібом, будемо з перемогою. Зараз жнива, люди працюють вдень та вночі, це теж наші герої, які наповнюють продовольчі склади новим зерном,

– зауважив Братчук.

Він підсумував, що пишаюся, що в нас унікальна країна, яка під час війни думає про інших. "І правда, що саме Україна заб’є останнього цвяха в труну росії", – додав речник Одеської ОВА.

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