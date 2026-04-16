У Резерв+ не підтягує відстрочку: адвокат пояснив, як діяти
- Якщо застосунок Резерв+ не відображає відстрочку, потрібно уточнити свої дані у державних реєстрах, інакше є ризик мобілізації.
- Автоматичне продовження відстрочки можливе завдяки електронній взаємодії реєстрів, але воно стосується лише окремих категорій військовозобов'язаних.
Міноборони продовжує цифровізувати мобілізаційні процеси, тож тепер більшість відстрочок можна продовжити онлайн або оформити через ЦНАП. Якщо ж Резерв+ не відображає відстрочку, необхідно уточнити дані, оскільки в такому разі особу можуть мобілізувати.
Про це виданню "РБК-Україна" розповів адвокат та магістр права Євген Буліменко.
Чи можна продовжити відстрочку автоматично?
Адвокат зазначив, що автоматичне продовження відстрочки відбувається завдяки електронній взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів із іншими державними реєстрами та базами даних.
Він підкреслив, що така процедура застосовується лише до окремих категорій військовозобов'язаних, оскільки інформація про підстави їхньої відстрочки вже міститься у відповідних реєстрах.
Ідеться про такі категорії:
- особи з інвалідністю,
- батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі,
- догляд за дружиною (чоловіком) з інвалідністю І чи ІІ групи,
- догляд за батьком чи матір'ю з інвалідністю І чи ІІ групи.
За словами експерта, автоматичне продовження відстрочки стосуватиметься й осіб, які мають право на відстрочку за сталими підставами. Мовиться про колишніх полонених, членів родин загиблих військовослужбовців, тощо.
Що робити, якщо сповіщення про відстрочку не надійшло в Резерв+?
Адвокат Буліменко зауважив, що для автоматичного продовження відстрочки не потрібно подавати повторно документи чи інші заяви. Військовозобов'язаному достатньо отримати сповіщення у застосунку Резерв+ щодо продовження відстрочки від мобілізації.
У випадку, якщо таке сповіщення не надійшло, необхідно перевірити та/або актуалізувати інформацію про себе у відповідних державних реєстрах або базах (банках) даних,
– уточнив він.
Однак, каже фахівець, якщо під час електронної взаємодії реєстрів право на відстрочку не підтвердиться – її не продовжать.
Відповідно, у такому випадку військовозобов'язаного можуть мобілізувати на загальних підставах.
Де наразі можна подати документи на отримання відстрочки?
У Міноборони оновлюють правила мобілізації та тимчасового звільнення від служби. Тепер документи на отримання відстрочки можна подати у ЦНАПі. Усі військовозобов'язані, окрім тих, хто має бронювання чи працює у спецслужбах, повинні подавати заяви саме через ЦНАП.
Для цього необхідно подати заяву зі своїми паспортними даними, ідентифікаційним кодом та підставами, через які має надаватись відстрочка.