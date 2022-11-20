Росія постала перед світом беззубим і немічним злом: який злочин Москва мріє повторити

Зернову угоду продовжили ще на чотири місяці. Зрозуміло, що Росія бере у ній просто від безсилля, а не з доброї волі.

Росію колективно поставили в стійло

Російський флот виявився таким самим слабким і відсталим, як і російська армія, і блокада українських портів йому просто не до снаги. Тож особливого вибору Путін не має.

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Проте всі запам'ятали спроби Росії операцію зірвати та заблокувати. І для всього світу в цій історії Росія вкотре постала злом, але злом беззубим і немічним.

Голодомор 21 століття

Зеленський у своєму виступі, присвяченому зерну, правильно згадав Голодомор 1930-х років, жертв якого ми згадуємо якраз у листопаді, та провів паралелі з тим, що робить Росія сьогодні.

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Всі ці спроби перекрити вивіз зерна, спровокувати гуманітарну катастрофу та загибель мирних жителів ударами по цивільній інфраструктурі – це саме те, що робила Москва 90 років тому.

Усі, хто не вірив, що той голод був геноцидом українців, тепер можуть просто почитати новини та послухати, що каже російська пропаганда. Тепер причини тієї трагедії будуть краще зрозумілі всьому світу.

Важливо – продовження зернової угоди стало ляпасом для Путіна: дивіться відео