Продукти, аптеки, зоомагазини: у КМДА створили корисні мапи для киян

4 березня 2022 , 21:23
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Джерело:

телеграм-канал Петро Оленич

У зв'язку із воєнним станом в Україні та введенням комендантської години, мешканці Києва не завжди мають можливість потрапити у необхідний магазин чи аптеку.

Щоб полегшити пересування містом, заступник мера Києва з IT Петро Оленич опублікував спеціальну карту, де зібрані усі корисні локації.  

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Для вашої зручності публікуємо їх в одній статті.  

Мапа Гуманітарних штабів 

Мапа точок продажу хліба

Мапа зоомагазинів


Також вони вже доступні в застосунку Київ Цифровий.


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Автор: Юлія Бабич