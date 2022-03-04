Продукти, аптеки, зоомагазини: у КМДА створили корисні мапи для киян

У зв'язку із воєнним станом в Україні та введенням комендантської години, мешканці Києва не завжди мають можливість потрапити у необхідний магазин чи аптеку.

Щоб полегшити пересування містом, заступник мера Києва з IT Петро Оленич опублікував спеціальну карту, де зібрані усі корисні локації.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Для вашої зручності публікуємо їх в одній статті.

Мапа Гуманітарних штабів

Мапа точок продажу хліба

Мапа зоомагазинів



Також вони вже доступні в застосунку Київ Цифровий.



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