Професор зі Швеції передасть Україні картину 18 століття: у чому її цінність

Професор Торе Хальстрем зі Швеції подарував Україні картину "Свята Варвара". Таке рішення прийняв тому, що саме у Володимирському соборі в Києві зберігаються мощі святої великомучениці Варвари.

Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко пояснив, що картина "Свята Варвара" прибуде в Україну наприкінці травня 2021 року. Її передадуть до Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.

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Швед подарує картину XVIII століття

Олександр Ткаченко розповів, що автор картини "Свята Варвара" невідомий. Щоправда, він припускає, що це міг бути іспанець.

А подарував картину Україні громадянин Швеції, доктор медицини і філософії, почесний професор Сальгренської медичної академії Гетеборзького університету Торе Хальстрем. Швед володіє картиною з 1994 року.

Цей дарунок надзвичайно символічний для України, особливо в часи збройної агресії Росії. Адже свята Варвара вважається покровителькою артилеристів, саперів, військових інженерів, ракетників, металургів, гірників, шахтарів,

– написав Ткаченко.

Він також пояснив, що картину "Свята Варвара" занесуть до фондів Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.

"Передача картини саме до цього музею має ще й символічне значення, адже Варвара Ханенко шанувала свою покровительку – святу Варвару і збирала художні твори з її зображенням", – пояснив рішення очільник Мінкульту.

Додав також, що він дякує шведу за шляхетний вчинок, а при атрибуції та експонуванні картини зазначать ім'я дарувальника – професора Торе Хальстрема.

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