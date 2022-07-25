Що значить для кремля втрата Херсонщини: Арестович прогнозує жорстоку кризу в росії

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що весь "успіх" російської армії тримається виключно на завоюванні нових територій. Однак їхня втрата може мати катастрофічні наслідки для кремля.

Таку думку Олексій Арестович висловив в етері "Радіо Чикаго". За його словами, втрата частини захоплених територій грозить кремлю повним крахом у війні.

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В окупантів виникатимуть питання

Олексій Арестович зазначив, що втрата завойованих територій викликатиме питання в окупантів, мовляв, за що 100 тисяч загарбників полягли.

Радник голови Офісу Президента наголосив, що 100 тисяч – це втрати росіян вбитими та пораненими з-поміж бойовиків, кадрових військових росії та членів приватних військових компаній.

За словами радника голови Офісу Президента, пафос російської армії тримається на штучно створеному образі завойовників. Тому його можна було підтримувати під час наступу, однак баланс сил на фронті змінюються і можливості наступу в росіян залишилися лише на одному напрямку на Сході й це лише тому, що туди перекинули до 60% військ.

Криза може буди більш суттєвою при перших успіхах української армії на фронті. Тобто це може бути не вибивання місяцями із зайнятих позицій, а просто обвал,

– заявив Арестович.

Радник голови офісу Президента зазначив, що обвал може бути і частковим на певних напрямках. Варто зазначити, що найбільш ймовірним у цьому контексті є саме Південь, зокрема Херсонщина. Ситуація може бути схожою до того, що відбувалося на Київщині, Чернігівщині та Сумщині. коли окупанти просто втекли.

У російській армії справи кепські

Арестович розповів, що ті, хто лиш потрапляє на фронт, є відносно бадьорими, однак окупанти, які 4 місяці без ротації – далеко не такі. За його словами, щонайменше 20 – 40% окупантів у різних частинах не хочуть воювати, а психологічний та моральний стан у них вкрай поганий, про що свідчать перехоплені розмови та інші дані.

Також виникає чимало конфліктів між рядовими та командирами. Крім цього, є проблема з потенціалом окупантів – він є, однак більшість сил зараз на Сході. Арестович пригадав, що називав захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська останнім успіхом окупантів і знову на цьому наголосив.

Відмовників утримують у підвалах на Луганщині

За даними ЗМІ, щонайменше 1 793 російських військових відмовилися від участі у війні й вирішили написати рапорти. Понад 200 з них зараз утримують у підвалах та гаражах у Брянці на Луганщині.

Окупантам пропонують повернутися на фронт або у свій підрозділ, або інший. Однак інших варіантів у них немає.

Причиною таких дій є побоювання командування, що кількість відмовників може зрости.

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