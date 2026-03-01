Укр Рус
1 березня, 08:00
Синоптик розповів, якою погода буде в березні, і де може бути тепліше

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Середня температура в березні буде від 1 до 7 градусів тепла, у деяких областях – на 1,5 – 2,5 градуси вище за норму.
  • Очікується місячна кількість опадів в межах 30 – 53 мм, у гірських районах – вище, але снігопадів поки не очікується.

Середньомісячна температура повітря, у березні 2026 року, згідно з прогнозами фахівцями, не буде нижчою 0. У деяких областях буде тепліше.

Відповідну інформацію повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

Яку погоду прогнозують на березень?

За його словами, середня місячна температура у березні 2026 року становитиме від 1 до 7 градусів тепла, що є в межах норми. На 1,5 – 2,5 градуси вища за норму вона буде у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях. 

Він додав, що місячна кількість опадів очікується в межах 30 – 53 міліметрів, у гірських районах Львівської, Франківської, Закарпатської областей та в горах Криму місцями може бути 60 – 98 міліметрів, що є в межах норми 80 – 100%. 

Водночас сильних снігопадів поки не передбачається. Іван Семиліт уточнив, що загалом березень є перехідним місяцем між зимою та весною, тому цього місяця можливі "погодні гойдалки", але поки тенденцій щодо таких опадів немає. 

Наразі тенденції стосовно синоптичної ситуації протягом березня, зокрема, у першу декаду місяця не свідчать про таке, 
– розповів фахівець.

Яка погода буде найближчими днями?

  • Наталія Птуха повідомляла, що невдовзі почнеться поступове підвищення температури, особливо в денні години. Хоч місяць почнеться з прояснень, проте уночі в умовах антициклону через них знижуватиметься температура.

  • Також раніше повідомляли, що погода на території України протягом першої декади березня здебільшого буде теплою та сухою через антициклональний характер погоди, тож не супроводжуватиметься істотними опадами.

  • Синоптик Ігор Кібальчич теж казав, що у перші дні березня погода буде теплою. Але таке потепління спричинить активне танення снігу, що, ймовірно, призведе до підвищення рівня води в річках і підтоплення низьких ділянок.