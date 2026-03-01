Синоптик розповів, якою погода буде в березні, і де може бути тепліше
- Середня температура в березні буде від 1 до 7 градусів тепла, у деяких областях – на 1,5 – 2,5 градуси вище за норму.
- Очікується місячна кількість опадів в межах 30 – 53 мм, у гірських районах – вище, але снігопадів поки не очікується.
Середньомісячна температура повітря, у березні 2026 року, згідно з прогнозами фахівцями, не буде нижчою 0. У деяких областях буде тепліше.
Відповідну інформацію повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.
Дивіться також Українців попередили про небезпеку: у низці областей погіршиться погода
Яку погоду прогнозують на березень?
За його словами, середня місячна температура у березні 2026 року становитиме від 1 до 7 градусів тепла, що є в межах норми. На 1,5 – 2,5 градуси вища за норму вона буде у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.
Він додав, що місячна кількість опадів очікується в межах 30 – 53 міліметрів, у гірських районах Львівської, Франківської, Закарпатської областей та в горах Криму місцями може бути 60 – 98 міліметрів, що є в межах норми 80 – 100%.
Водночас сильних снігопадів поки не передбачається. Іван Семиліт уточнив, що загалом березень є перехідним місяцем між зимою та весною, тому цього місяця можливі "погодні гойдалки", але поки тенденцій щодо таких опадів немає.
Наразі тенденції стосовно синоптичної ситуації протягом березня, зокрема, у першу декаду місяця не свідчать про таке,
– розповів фахівець.
До речі, детальний прогноз погоди твого міста тепер у новому сервісі 24 Каналу. Дані оновлюються щодня.
Яка погода буде найближчими днями?
Наталія Птуха повідомляла, що невдовзі почнеться поступове підвищення температури, особливо в денні години. Хоч місяць почнеться з прояснень, проте уночі в умовах антициклону через них знижуватиметься температура.
Також раніше повідомляли, що погода на території України протягом першої декади березня здебільшого буде теплою та сухою через антициклональний характер погоди, тож не супроводжуватиметься істотними опадами.
Синоптик Ігор Кібальчич теж казав, що у перші дні березня погода буде теплою. Але таке потепління спричинить активне танення снігу, що, ймовірно, призведе до підвищення рівня води в річках і підтоплення низьких ділянок.