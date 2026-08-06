Спека до +38 градусів: прогноз погоди на 6 серпня

Погода у четвер, 6 серпня, буде спекотною та сухою. Синоптики прогнозують у низці регіонів до 38 градусів тепла вдень.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода 6 серпня?

Погода в Україні буде жаркою та сухою. Синоптики прогнозують сильну спеку вдень – від 35 до 38 градусів тепла.

Вночі температура коливатиметься від 20 до 25 градусів. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду.

Температура повітря в обласних центрах

Київ +35…+37;

Ужгород +35…+37;

Львів +33…+35;

Івано-Франківськ +32…+34;

Тернопіль +33…+35;

Чернівці +33…+35;

Хмельницький +33…+35;

Луцьк +33…+35;

Рівне +34…+36;

Житомир +34…+36;

Вінниця +33…+35;

Одеса +29…+31;

Миколаїв +34…+36;

Херсон +33…+35;

Сімферополь +31…+33;

Кропивницький +34…+36;

Черкаси +33…+35;

Чернігів +33…+35;

Суми +30…+32;

Полтава +32…+34;

Дніпро +32…+34;

Запоріжжя +34…+36;

Донецьк +33…+35;

Луганськ +34…+36;

Харків +31…+33.

/

Прогноз погоди на 6 серпня / Карта Укргідрометцентру

Що ще відомо про погоду в Україні?

Найближчими днями спека, що накрила Україну, сягатиме свого піка. Подекуди температура повітря сягатиме +40 градусів, а вже наприкінці тижня на зміну розпеченому повітрю почне надходити прохолодніша повітряна маса.

Після проходження атмосферного фронту та завдяки грозовим дощам в Україну почне надходити прохолодніше повітря з району Балтійського моря, а отже спека почне відступати.

Цього тижня на Заході та Півночі країни місцями можливі короткочасні дощі. Водночас вони будуть локальними та не надто послаблять спеку. Навпаки, такі опади лише підвищуватимуть вологість повітря, через що високі температури можуть відчуватись ще важче.