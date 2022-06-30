Дощі та грози нарешті йдуть з України: прогноз погоди на 1 липня

Погода в Україні у п'ятницю, 1 липня, буде спекотною та сонячною. Дощі та грози, які взяли у полон більшість областей України, нарешті відступлять.

Найтепліше, як і раніше буде на Заході України. Там стовпчики термометрів покажуть аж до +35 градусів.

Важливо Частину областей накриють грози, град і шквали: де прогнозують негоду

Ранок на Заході України буде безхмарним. Така ситуація зберігатиметься протягом всього дня. Температура повітря складатиме +33...+35 градусів. На Сході буде дещо прохолодніше – +27...+29 градусів. Там хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів.

На Півночі небо буде ясним до самого завершення дня, опадів не прогнозують. Повітря прогріється до +28...+30 градусів. На Півдні похмурою погода буде тільки вранці, а день та вечір обіцяють бути безхмарними. Без опадів. Стовпчики термометрів покажуть +29...+31 градус.

Вже з самого ранку у Києві розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Температура повітря складатиме +28...+30 градусів.

Прогноз погоди в містах України на 1 липня

Львів – +33...+35

Ужгород – +33...+35

Івано-Франківськ – +31...+33

Тернопіль – +33...+35

Чернівці – +32...+34

Хмельницький – +32...+34

Луцьк – +32...+34

Рівне – +32...+34

Житомир – +28...+30

Вінниця – +29...+31

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +29...+3

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +25...+27

Суми – +26...+28

Полтава – +25...+27

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +28...+30

Луганськ – +27...+29

Харків – +27...+29

Київ – +28...+30



Прогноз погоди на 1 липня / Фото Укргідрометцентру