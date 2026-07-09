Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Місцями значні дощі з грозою та можливий град: яку погоду чекати 10 липня
9 липня, 15:33
2

Місцями значні дощі з грозою та можливий град: яку погоду чекати 10 липня

Дарія Черниш

У п'ятницю, 10 липня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У більшості областей очікуються дощі, грози, а подекуди – град та шквали.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Дивіться також Україну накрив холодний атмосферний фронт: чи надовго відступила спека

Яку погоду прогнозують на п'ятницю?

За прогнозом синоптиків, помірні короткочасні дощі очікуються у східних областях, а також на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Місцями вони супроводжуватимуться грозами. Водночас значні опади прогнозують у Криму.

Вдень в окремих районах можливий град і шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Загалом вітер буде переважно західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Опадів не прогнозують лише уночі в більшості північних і центральних областей.

Уночі температура повітря у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях становитиме +9…+14 градусів, в інших регіонах дещо тепліші +13…+18 градусів.

Удень повітря прогріється до +19…+25 градусів. На півдні та південному сході очікується +23…+28 градусів, тоді як у західних областях буде прохолодніше – в межах +15…+20 градусів.

Якою буде температура в обласних центрах?

  • Київ +21…+23;
  • Ужгород +19…+21;
  • Львів +15…+17;
  • Івано-Франківськ +17…+19;
  • Тернопіль +15…+17;
  • Чернівці +18…+20;
  • Хмельницький +16…+18;
  • Луцьк +15…+17
  • Рівне +16…+18
  • Житомир +18…+20;
  • Вінниця +17…+19;
  • Одеса +20…+22;
  • Миколаїв +21…+23;
  • Херсон +21…+23;
  • Сімферополь +23…+25;
  • Кропивницький +22…+24;
  • Черкаси +20…+22;
  • Чернігів +21…+23;
  • Суми +19…+21;
  • Полтава +22…+24;
  • Дніпро +20…+22;
  • Запоріжжя +21…+23;
  • Донецьк +23…+25;
  • Луганськ +24…+26;
  • Харків +18…+20.

Прогноз погоди на 10 липня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, до України дістався холодний атмосферний фронт циклону Bernadette. Через денний прогрів, що активізує конвективні процеси, в другій половині дня у регіонах можливі інтенсивніші опади, грози та шквали. А ось спека не повернеться щонайменше до середини липня.

Пов'язані теми:

Грози в Україні
Погода
Новини України