Місцями значні дощі з грозою та можливий град: яку погоду чекати 10 липня

У п'ятницю, 10 липня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У більшості областей очікуються дощі, грози, а подекуди – град та шквали.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Яку погоду прогнозують на п'ятницю?

За прогнозом синоптиків, помірні короткочасні дощі очікуються у східних областях, а також на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Місцями вони супроводжуватимуться грозами. Водночас значні опади прогнозують у Криму.

Вдень в окремих районах можливий град і шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Загалом вітер буде переважно західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Опадів не прогнозують лише уночі в більшості північних і центральних областей.

Уночі температура повітря у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях становитиме +9…+14 градусів, в інших регіонах дещо тепліші +13…+18 градусів.

Удень повітря прогріється до +19…+25 градусів. На півдні та південному сході очікується +23…+28 градусів, тоді як у західних областях буде прохолодніше – в межах +15…+20 градусів.

Якою буде температура в обласних центрах?

Київ +21…+23;

Ужгород +19…+21;

Львів +15…+17;

Івано-Франківськ +17…+19;

Тернопіль +15…+17;

Чернівці +18…+20;

Хмельницький +16…+18;

Луцьк +15…+17

Рівне +16…+18

Житомир +18…+20;

Вінниця +17…+19;

Одеса +20…+22;

Миколаїв +21…+23;

Херсон +21…+23;

Сімферополь +23…+25;

Кропивницький +22…+24;

Черкаси +20…+22;

Чернігів +21…+23;

Суми +19…+21;

Полтава +22…+24;

Дніпро +20…+22;

Запоріжжя +21…+23;

Донецьк +23…+25;

Луганськ +24…+26;

Харків +18…+20.

Прогноз погоди на 10 липня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, до України дістався холодний атмосферний фронт циклону Bernadette. Через денний прогрів, що активізує конвективні процеси, в другій половині дня у регіонах можливі інтенсивніші опади, грози та шквали. А ось спека не повернеться щонайменше до середини липня.