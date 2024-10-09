Буде хмарно, а подекуди дощитиме: прогноз погоди в Україні на 10 жовтня

У середу, 10 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність, проте опади передбачають лише в окремих регіонах. Крім цього, будуть також пориви вітру.

Небо над Україною буде вкрито хмарами, проте на більшості територій день мине без опадів. Водночас подекуди можливі короткочасні дощі та навіть грози.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики прогнозують, що лише в Криму та на Херсонщині вдень місцями пройде короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду, у більшості західних областей вдень подекуди очікуються пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі опуститься до +7...+12 градусів, на півдні країни до +15 градусів, у східних областях +4...+9 градусів тепла. Натомість вдень стовпчики термометрів покажуть +18...+23 градуси, в Карпатах +12...+17 градусів.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та в області також прогнозують мінливу хмарність, проте без опадів

Вітер буде південно-східний️, 5 – 10 метрів за секунду. Температура на Київщині вночі +7...+12 градусів, вдень +18...+23 градуси. Натомість у Києві вночі температура очікується +10...+12 градусів, вдень +20...+22 градуси.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +19...+21;

Ужгород +20...+22;

Львів +20…+22;

Івано-Франківськ +21…+23;

Тернопіль +20…+22;

Чернівці +20…+22;

Хмельницький +20...+22;

Луцьк +20…+22;

Рівне +20…+22;

Житомир +19…+21;

Вінниця +19…+21;

Одеса +21…+23;

Миколаїв +21…+23;

Херсон +21…+23;

Сімферополь +21…+23;

Кропивницький +21…+23;

Черкаси +21…+23;

Чернігів +20...+22;

Суми +19...+21;

Полтава +20…+22;

Дніпро +20…+22;

Запоріжжя +20…+22;

Донецьк +21…+23;

Луганськ +19…+21;

Харків +19…+21.



Прогноз погоди на 10 жовтня / Укргідрометцентр