Небезпека на Заході, сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня

Погода в Україні в суботу, 13 січня, буде хмарною та сніжною. Тільки подекуди опадів не прогнозують.

Найхолодніше буде на Півночі, Сході та в Карпатах, найтепліше – на Заході та Півдні. У західних регіонах прогнозують хуртовини.

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Якою буде погода в регіонах України

Погода на всій території Україні буде хмарною та сніжною. Щоправда, опадів не прогнозують на Сході, вночі та на Півдні країни.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер західний з переходом на південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, на заході країни місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду, хуртовини,

– розповіли синоптики.

У Карпатах, на Сході та у північно-східних областях вночі буде 15 – 20 градусів морозу, вдень – 9 – 14 градусів. На Заході країни та у більшості південних областей – вночі 7 – 12 та 0 – 5 градусів морозу вдень, на решті території – вночі 10 – 15 градусів, вдень – 3 – 8 градусів морозу.

До речі, синоптики попередили про значну сніголавинну небезпеку, тобто 3 рівень, через хуртовини та снігопади. Зокрема, 14 січня на високогір'ї Івано-Франківської області можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Тож людям не радять йти на високогір'я.

Окрім того, помірна сніголавинна небезпека, тобто 2 рівень, буде:

12 – 13 січня – на високогір'ї Івано-Франківської області;

12 – 14 січня на високогір'ї Закарпатської області.

Синоптики попередили про значну сніголавинну небезпеку / Карта Укргідрометцентру

Варто зауважити, що у Київській області прогнозують хмарну погоду зі снігом, на дорогах – ожеледицю.

Вітер буде західний з переходом на південно-східний, 7 – 2 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10 – 15 градусів, вдень – 3 – 8 градусів морозу.

У столиці України – вночі 10 – 12 градусів морозу, вдень – 5 – 7 градусів.

Яка погода в містах України

Київ -7…-5

Ужгород -3…-1

Львів -3…-1

Івано-Франківськ -4…-2

Тернопіль -3…-1

Чернівці -3…-1

Хмельницький -3…-1

Луцьк -3…-1

Рівне -3…-1

Житомир -4…-2

Вінниця -3…-1

Одеса -3…-1

Миколаїв -5…-3

Херсон -4…-2

Сімферополь 0…-2

Кропивницький -8…-6

Черкаси -7…-5

Чернігів -11…-9

Суми -13…-11

Полтава -10…-8

Дніпро -10…-8

Запоріжжя -8…-6

Донецьк -12…-10

Луганськ -12…-10

Харків -12…-10



Прогноз погоди на 13 січня / Укргідрометцентр