Небезпека на Заході, сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Погода в Україні в суботу, 13 січня, буде хмарною та сніжною. Тільки подекуди опадів не прогнозують.
Найхолодніше буде на Півночі, Сході та в Карпатах, найтепліше – на Заході та Півдні. У західних регіонах прогнозують хуртовини.
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Якою буде погода в регіонах України
Погода на всій території Україні буде хмарною та сніжною. Щоправда, опадів не прогнозують на Сході, вночі та на Півдні країни.
На дорогах країни ожеледиця. Вітер західний з переходом на південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, на заході країни місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду, хуртовини,
– розповіли синоптики.
У Карпатах, на Сході та у північно-східних областях вночі буде 15 – 20 градусів морозу, вдень – 9 – 14 градусів. На Заході країни та у більшості південних областей – вночі 7 – 12 та 0 – 5 градусів морозу вдень, на решті території – вночі 10 – 15 градусів, вдень – 3 – 8 градусів морозу.
До речі, синоптики попередили про значну сніголавинну небезпеку, тобто 3 рівень, через хуртовини та снігопади. Зокрема, 14 січня на високогір'ї Івано-Франківської області можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Тож людям не радять йти на високогір'я.
Окрім того, помірна сніголавинна небезпека, тобто 2 рівень, буде:
- 12 – 13 січня – на високогір'ї Івано-Франківської області;
- 12 – 14 січня на високогір'ї Закарпатської області.
Синоптики попередили про значну сніголавинну небезпеку / Карта Укргідрометцентру
Варто зауважити, що у Київській області прогнозують хмарну погоду зі снігом, на дорогах – ожеледицю.
Вітер буде західний з переходом на південно-східний, 7 – 2 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10 – 15 градусів, вдень – 3 – 8 градусів морозу.
У столиці України – вночі 10 – 12 градусів морозу, вдень – 5 – 7 градусів.
Яка погода в містах України
- Київ -7…-5
- Ужгород -3…-1
- Львів -3…-1
- Івано-Франківськ -4…-2
- Тернопіль -3…-1
- Чернівці -3…-1
- Хмельницький -3…-1
- Луцьк -3…-1
- Рівне -3…-1
- Житомир -4…-2
- Вінниця -3…-1
- Одеса -3…-1
- Миколаїв -5…-3
- Херсон -4…-2
- Сімферополь 0…-2
- Кропивницький -8…-6
- Черкаси -7…-5
- Чернігів -11…-9
- Суми -13…-11
- Полтава -10…-8
- Дніпро -10…-8
- Запоріжжя -8…-6
- Донецьк -12…-10
- Луганськ -12…-10
- Харків -12…-10