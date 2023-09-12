У повітрі залишиться приємний запах літа: прогноз погоди на 13 вересня

У середу, 13 вересня в Україні буде доволі тепло та зовсім без опадів. Погода нагадуватиме спекотні літні деньки, в які точно захочеться зануритися в прохолодну водойму.

Ці дні є останньою можливістю насолодитися теплими сонячними променями перед майбутньою зимою. Така погода сама спонукає українців до прогулянки.

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Що очікувати українцям

По всій Україні синоптики прогнозують повну відсутність опадів – небо в середу буде малохмарним. Вітер же буде спокійним та віятиме змінних напрямків. Його швидкість сягатиме 3 – 8 метрів за секунду.

На Півдні біля моря та на Заході буде доволі тепло. Саме тому термометр сягатиме позначки 12 – 15 градусів, вдень же варто розраховувати на 24 – 30 градусів з позначкою "плюс". На Сході та частково на Півночі прийде невелике похолодання – температура сягне 8 – 13 градусів вночі та 19 – 24 градуси вдень.

Якою буде погода на Київщині

Киян очікує мінлива хмарність з невеликим вітерцем. Він повіватиме з південно-східного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі області буде доволі прохолодно та позначка термометра спуститься до 8 – 13 градусів, вдень же вона досягне 23 – 28 градусів. У самій же столиці варто очікувати 11 – 13 градусів вночі та 26 – 28 градусів вдень.

Температура по областях

Київ – +26...+28

Ужгород – +28...+30

Львів – +28...+30

Івано-Франківськ – +27...+29

Тернопіль – +27...+29

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +26...+28

Луцьк – +27...+29

Рівне – +27...+29

Житомир – +25...+27

Вінниця – +25...+27

Одеса – +25...+27

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +25...+27

Сімферополь – +25...+27

Кропивницький – 25...+27

Черкаси – 26...+28

Чернігів – 23...+25

Суми – +21...+23

Полтава – +26...+28

Дніпро – +23...+25

Запоріжжя – +24...+26

Донецьк – +20...+22

Луганськ – +19...+21

Харків – +21...+23

Погода в Україні 13 вересня / карта Укргідрометцентру