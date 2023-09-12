У повітрі залишиться приємний запах літа: прогноз погоди на 13 вересня
Джерело:Укргідрометцентр
У середу, 13 вересня в Україні буде доволі тепло та зовсім без опадів. Погода нагадуватиме спекотні літні деньки, в які точно захочеться зануритися в прохолодну водойму.
Ці дні є останньою можливістю насолодитися теплими сонячними променями перед майбутньою зимою. Така погода сама спонукає українців до прогулянки.
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Що очікувати українцям
По всій Україні синоптики прогнозують повну відсутність опадів – небо в середу буде малохмарним. Вітер же буде спокійним та віятиме змінних напрямків. Його швидкість сягатиме 3 – 8 метрів за секунду.
На Півдні біля моря та на Заході буде доволі тепло. Саме тому термометр сягатиме позначки 12 – 15 градусів, вдень же варто розраховувати на 24 – 30 градусів з позначкою "плюс". На Сході та частково на Півночі прийде невелике похолодання – температура сягне 8 – 13 градусів вночі та 19 – 24 градуси вдень.
Якою буде погода на Київщині
Киян очікує мінлива хмарність з невеликим вітерцем. Він повіватиме з південно-східного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Вночі області буде доволі прохолодно та позначка термометра спуститься до 8 – 13 градусів, вдень же вона досягне 23 – 28 градусів. У самій же столиці варто очікувати 11 – 13 градусів вночі та 26 – 28 градусів вдень.
Температура по областях
- Київ – +26...+28
- Ужгород – +28...+30
- Львів – +28...+30
- Івано-Франківськ – +27...+29
- Тернопіль – +27...+29
- Чернівці – +27...+29
- Хмельницький – +26...+28
- Луцьк – +27...+29
- Рівне – +27...+29
- Житомир – +25...+27
- Вінниця – +25...+27
- Одеса – +25...+27
- Миколаїв – +26...+28
- Херсон – +25...+27
- Сімферополь – +25...+27
- Кропивницький – 25...+27
- Черкаси – 26...+28
- Чернігів – 23...+25
- Суми – +21...+23
- Полтава – +26...+28
- Дніпро – +23...+25
- Запоріжжя – +24...+26
- Донецьк – +20...+22
- Луганськ – +19...+21
- Харків – +21...+23
Погода в Україні 13 вересня / карта Укргідрометцентру