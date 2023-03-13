Тепло радуватиме українців: прогноз погоди на 14 березня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні 14 березня буде по-справжньому весняною: жодні опади та низькі температури не зіпсують хороший настрій. Синоптики обіцяють, що лише у декількох областях температура повітря опускатиметься нижче +10.
Однак варто зауважити, що вночі повітря може охолонути значно відчутніше. Так, на Сході та Півдні України очікують за вікном температуру нижче 0.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Вдень 14 березня найхолодніше буде також на Сході, адже там стовпчики термометра коливатимуться від +7 до +11. Дещо тепліше буде на Півдні, адже очікують вдень від +9 та вище.
Ще трішки тепліше буде на Півночі держави. Там українці зможуть насолоджуватися теплими +9…+13. А ось найтепліше цього дня буде на Заході України, де температура за вікном стартуватиме аж від +13 і прогріється максимум до +17.
При цьому по всій Україні в Укргідрометцетрі обіцяють мінливу хмарність, тож можна буде більше насолоджуватися яскравим сонцем, ніж у попередні дні. Пориви вітру ж будуть від 7 до 12 метрів за секунду, тобто з помірних переростатимуть у сильні.
Погода в найбільших містах України 14 березня
Київ – +11...+13
Ужгород – +13...+15
Львів – +14...+16
Івано-Франківськ – +14...+16
Тернопіль – +13...+15
Чернівці – +15...+17
Хмельницький – +13...+15
Луцьк – +13...+15
Рівне – +13...+15
Житомир – +12...+14
Вінниця – +12...+14
Одеса – +9...+11
Миколаїв – +11...+13
Херсон – +11...+13
Сімферополь – +9...+11
Кропивницький – +11...+13
Черкаси – +11...+13
Чернігів – +10...+12
Суми – +9...+11
Полтава – +9...+11
Дніпро – +10...+12
Запоріжжя – +10...+12
Донецьк – +8...+10
Луганськ – +7...+9
Харків – +9...+11