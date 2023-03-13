Тепло радуватиме українців: прогноз погоди на 14 березня

Погода в Україні 14 березня буде по-справжньому весняною: жодні опади та низькі температури не зіпсують хороший настрій. Синоптики обіцяють, що лише у декількох областях температура повітря опускатиметься нижче +10.

Однак варто зауважити, що вночі повітря може охолонути значно відчутніше. Так, на Сході та Півдні України очікують за вікном температуру нижче 0.

Варте уваги Жодних морозів навіть вночі: синоптики назвали дату суттєвого потепління

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Вдень 14 березня найхолодніше буде також на Сході, адже там стовпчики термометра коливатимуться від +7 до +11. Дещо тепліше буде на Півдні, адже очікують вдень від +9 та вище.

Ще трішки тепліше буде на Півночі держави. Там українці зможуть насолоджуватися теплими +9…+13. А ось найтепліше цього дня буде на Заході України, де температура за вікном стартуватиме аж від +13 і прогріється максимум до +17.

При цьому по всій Україні в Укргідрометцетрі обіцяють мінливу хмарність, тож можна буде більше насолоджуватися яскравим сонцем, ніж у попередні дні. Пориви вітру ж будуть від 7 до 12 метрів за секунду, тобто з помірних переростатимуть у сильні.

Погода в найбільших містах України 14 березня

Київ – +11...+13

Ужгород – +13...+15

Львів – +14...+16

Івано-Франківськ – +14...+16

Тернопіль – +13...+15

Чернівці – +15...+17

Хмельницький – +13...+15

Луцьк – +13...+15

Рівне – +13...+15

Житомир – +12...+14

Вінниця – +12...+14

Одеса – +9...+11

Миколаїв – +11...+13

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +11...+13

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +10...+12

Суми – +9...+11

Полтава – +9...+11

Дніпро – +10...+12

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +8...+10

Луганськ – +7...+9

Харків – +9...+11



Прогноз погоди на 14 березня / Карта Укргідрометцентру