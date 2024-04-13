Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 14 квітня

13 квітня 2024, 14:34
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Погода у неділю, 14 квітня кардинально відрізнятиметься від попередніх сонячних днів. Так, особливого зниження температури не прогнозується, але Україну накриють опади.

Окрім короткочасних дощів, вдень у деяких регіонах буде чути й грозу. Попри опади, які сунуть на деякі регіони України, температурний режим лишатиметься високим.

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Погода по Україні

Синоптики прогнозують 14 квітня хмарну погоду, однак час від часу на небі з'являтиметься сонце. Вночі українці можуть бути спокійними – опадів не очікується, однак вже вдень у більшості західних, ввечері й місцями у північних областях будуть короткочасні дощі. Також ймовірні грози.

Вітер південно-західний, інколи з переходом на західний. Його швидкість сягатиме 7 – 12 метрів за секунду. Метеорологи попереджають, що вдень у західних областях місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі не перевищуватиме 7 – 12 градусів, а вдень переважно не підійматиметься вище 18 – 23 градусів. Проте тепліше буде на південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті – там місцями до 26 градусів тепла. Вже класично у Карпатах середньодобова температура буде нижчою, аніж в інших регіонах – вночі 3 – 8 градусів тепла, вдень 10 – 15 градусів.

Погода в обласних центрах

  • Київ +20...+22
  • Ужгород +`21...+23
  • Львів +21...+23
  • Івано-Франківськ +21...+23
  • Тернопіль +21...+23
  • Чернівці +21...+23
  • Хмельницький +21...+23
  • Луцьк +21...+23
  • Рівне +20...+22
  • Житомир +20...+22
  • Вінниця +21...+23
  • Одеса +22...+24
  • Миколаїв +21...+23
  • Херсон +21...+23
  • Сімферополь +21...+23
  • Кропивницький +21...+23
  • Черкаси +20...+22
  • Чернігів +19...+21
  • Суми +18...+20
  • Полтава +19...+21
  • Дніпро +19...+21
  • Запоріжжя +21...+23
  • Донецьк +19...+21
  • Луганськ +19...+21
  • Харків +19...+21

Прогноз погоди в Україні на 14 квітня / Укргідрометцентр

Автор: Дмитро Усик