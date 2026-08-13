Сухо, прохолодно та без опадів: прогноз погоди на 14 серпня
Погода у п'ятницю, 14 серпня, буде хмарною, без опадів. Синоптики прогнозують зростання тиску та вологості повітря.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Якою буде погода 14 серпня?
В Україні погоду без опадів зумовлюватиме антициклон, який перемістився із Західної Європи. Синоптики зазначили, що тиск зростатиме, а вологість повітря і температура зазнаватимуть коливань від ночі до дня.
Через надходження прохолодного повітря з півночі вночі температура помітно знижуватиметься, а вдень повітря прогріватиметься до комфортних показників.
Найтепліше буде в південній частині країни, а вдень – на Закарпатті. Також очікується невелика хмарність без опадів.
Вітер буде північний та дутиме зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів, а вдень 21 – 26. На Закарпатті буде до 32 градусів, а на півдні країни вночі 11 – 16 градусів, а вдень – 24 – 29.
Яка температура очікується в обласних центрах?
- Київ +21…+23;
- Ужгород +26…+28;
- Львів +20…+22;
- Івано-Франківськ +21…+23;
- Тернопіль +19…+21;
- Чернівці +22…+24;
- Хмельницький +21…+23;
- Луцьк +21…+23;
- Рівне +21…+23;
- Житомир +20…+22;
- Вінниця +20…+22;
- Одеса +23…+25;
- Миколаїв +24…+26;
- Херсон +23…+25;
- Сімферополь +23…+25;
- Кропивницький +22…+24;
- Черкаси +21…+23;
- Чернігів +20…+22;
- Суми +19…+21;
- Полтава +20…+22;
- Дніпро +22…+24;
- Запоріжжя +22…+24;
- Донецьк +21…+23;
- Луганськ +21…+23;
- Харків +19…+21.
Погода в Україні 14 серпня / Карта Укргідрометцентру
Що ще відомо про погоду в Україні?
До наступного тижня в Україні зберігатиметься досить стабільна погода без сильної спеки. Водночас на вихідних температура повітря почне поступово підвищуватися.
Нова хвиля сильної спеки, яка, як прогнозували, охопить частину Європи, до України поки не дійде. Натомість спочатку тижня температура повітря поступово знижувалась, а щодо наступного – є передумови до потепління.
Також за прогнозом синоптиків, 13 – 15 серпня по території країни опадів не очікується. Погоду визначатиме область підвищеного атмосферного тиску, тому в більшості регіонів буде сонячно та сухо.