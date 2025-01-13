Морози до -13 й ожеледиця: прогноз погоди на 14 січня
13 січня 2025, 14:34Читать новость на русском
У вівторок, 13 січня, синоптики прогнозують хмарну погоду. Водночас опадів по Україні не очікується.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Коли посиляться морози: метеоролог назвав дату похолодання
Якою буде погода в Україні 14 січня
Метеорологи попереджають, що у вівторок, 13 січня, на дорогах західних, північних, Вінницької та Черкаської областей місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі сягатиме -3...-8, на Закарпатті та Прикарпатті -8...-13; вдень по Україні буде від -3 до +2 залежно від регіону.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ 0...-2,
- Ужгород -1...+1,
- Львів 0...-2,
- Івано-Франківськ 0...-2,
- Тернопіль 0...-2,
- Чернівці 0...-2,
- Хмельницький 0...-2,
- Луцьк 0...-2,
- Рівне 0...-2,
- Житомир -1...+1,
- Вінниця 0...-2,
- Одеса +1...-1,
- Миколаїв 0...+2,
- Херсон 0...+2,
- Сімферополь 0...+2,
- Кропивницький -1...+1,
- Черкаси -1...+1,
- Чернігів -1...+1,
- Суми 0...-2,
- Полтава 0...-2,
- Дніпро 0...-2,
- Запоріжжя -1...+1,
- Донецьк 0...-2,
- Луганськ 0...-2,
- Харків 0...-2.
Прогноз погоди в Україні на 14 січня / Карта Укргідрометцентру