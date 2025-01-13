Морози до -13 й ожеледиця: прогноз погоди на 14 січня

13 січня 2025, 14:34
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Автор: Дмитро Усик

У вівторок, 13 січня, синоптики прогнозують хмарну погоду. Водночас опадів по Україні не очікується.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 14 січня

Метеорологи попереджають, що у вівторок, 13 січня, на дорогах західних, північних, Вінницької та Черкаської областей місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі сягатиме -3...-8, на Закарпатті та Прикарпатті -8...-13; вдень по Україні буде від -3 до +2 залежно від регіону.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ 0...-2,
  • Ужгород -1...+1,
  • Львів 0...-2,
  • Івано-Франківськ 0...-2,
  • Тернопіль 0...-2,
  • Чернівці 0...-2,
  • Хмельницький 0...-2,
  • Луцьк 0...-2,
  • Рівне 0...-2,
  • Житомир -1...+1,
  • Вінниця 0...-2,
  • Одеса +1...-1,
  • Миколаїв 0...+2,
  • Херсон 0...+2,
  • Сімферополь 0...+2,
  • Кропивницький -1...+1,
  • Черкаси -1...+1,
  • Чернігів -1...+1,
  • Суми 0...-2,
  • Полтава 0...-2,
  • Дніпро 0...-2,
  • Запоріжжя -1...+1,
  • Донецьк 0...-2,
  • Луганськ 0...-2,
  • Харків 0...-2.

Прогноз погоди в Україні на 14 січня / Карта Укргідрометцентру