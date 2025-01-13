Морози до -13 й ожеледиця: прогноз погоди на 14 січня

У вівторок, 13 січня, синоптики прогнозують хмарну погоду. Водночас опадів по Україні не очікується.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 14 січня

Метеорологи попереджають, що у вівторок, 13 січня, на дорогах західних, північних, Вінницької та Черкаської областей місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі сягатиме -3...-8, на Закарпатті та Прикарпатті -8...-13; вдень по Україні буде від -3 до +2 залежно від регіону.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ 0...-2,

Ужгород -1...+1,

Львів 0...-2,

Івано-Франківськ 0...-2,

Тернопіль 0...-2,

Чернівці 0...-2,

Хмельницький 0...-2,

Луцьк 0...-2,

Рівне 0...-2,

Житомир -1...+1,

Вінниця 0...-2,

Одеса +1...-1,

Миколаїв 0...+2,

Херсон 0...+2,

Сімферополь 0...+2,

Кропивницький -1...+1,

Черкаси -1...+1,

Чернігів -1...+1,

Суми 0...-2,

Полтава 0...-2,

Дніпро 0...-2,

Запоріжжя -1...+1,

Донецьк 0...-2,

Луганськ 0...-2,

Харків 0...-2.

Прогноз погоди в Україні на 14 січня / Карта Укргідрометцентру