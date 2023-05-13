Весняні грози, потепління та хмарність: прогноз погоди в Україні на 14 травня
Погода в Україні в неділю, 14 травня, буде з мінливою хмарністю. Подекуди весняні грози, проте температура повітря сягатиме в середньому 18–20 градусів тепла.
У Карпатах вночі буде холодно – від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу. Вітер буде переважно північно-західний, на Заході України – південно-східний, 3–8 метрів за секунду.
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Погода в регіонах України
На Заході України буде мінлива хмарність, проте без опадів. Вдень температура повітря сягатиме в середньому 19 – 21 градус тепла, вночі – 4 – 7 градусів.
Вночі без опадів, вдень на Лівобережжі, у Волинській, Рівненській області та в Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, гроза,
– розповіли синоптики.
На Півночі та в Центрі України опадів не прогнозують. В середньому протягом дня буде 20 – 22 градуси тепла, вночі – 8 – 10.
На Півдні дощитиме всюди, крім Одещини та Миколаївщини. Буде тепло – орієнтовно 20 – 21 градус тепла вдень та вдвічі менше – вночі.
На Сході дощитиме всюди. Попри це, там буде тепло – до 23 градусів вдень та до 10 – 12 – вночі.
У Київській області мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний 3 – 5 метрів за секунду. Температура вночі – 6 – 11 градусів та 19 – 24 – вдень.
У Києві вночі буде 9 – 11 градусів, вдень – 21 – 23.
Погода у містах України
- Київ – +21...+23
- Ужгород – +20..+22
- Львів – +19...+21
- Івано-Франківськ – +18...+20
- Тернопіль – +19...+21
- Чернівці – +18...+20
- Хмельницький – +19...+21
- Луцьк – +20...+22
- Рівне – +20...+22
- Житомир – +20...+22
- Вінниця – +20...+22
- Одеса – +18...+20
- Миколаїв – +21...+22
- Херсон – +20...+22
- Сімферополь – +19...+21
- Кропивницький – +21...+23
- Черкаси – +21...+23
- Чернігів – +21...+23
- Суми – +21...+23
- Полтава – +21...+23
- Дніпро – +21...+23
- Запоріжжя – +19...+21
- Донецьк – +21...+23
- Луганськ – +21...+23
- Харків – +20...+22
Прогноз погоди в Україні на 14 травня / Інфографіка Укргідрометцентру