Мокрий сніг в середині місяця: прогноз погоди на 15 березня

Погода в Україні у середу, 15 березня, знову обіцяє подекуди принести похолодання, тож справжньої теплої весни на всій території держави ще треба почекати. Однак такою ситуація буде не всюди.

Так, похмура погода з дощами та мокрим снігом накриє саме Захід України, а на Сході можуть пройти невеликі дощі. Натомість в інших областях погода не сильно відрізнятиметься від 14 березня, лише у тимчасово окупованому Криму буде трішки тепліше.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентра

Очікувано, що найхолодніше також буде на Заході держави. Там з комфортних +13…+17 температура за вікном опуститься до +6…+10. Ба більше, разом з дощами та мокрим снігом пориви вітру можуть бути доволі відчутними, адже його швидкість буде від 7 до 12 метрів за секунду. Тож теплий одяг ховати далеко у шафу ще зарано.

На Сході ж потепліє незначно, в межах пари градусів. Там 15 березня українців чекають мінлива хмарність, пориви вітру, швидкістю 7-12 метрів за секунду та температура в межах від +8 до +13.

На Півночі України українці зможуть й далі насолоджуватися теплими +9…+13. На відміну від Сходу та Заходу там не буде жодних опадів, лише хмари іноді ховатимуть за собою сонце. Щодо поривів вітру, то й як у більшості областей держави 15 березня, вони сягатимуть від 7 до 12 метрів за секунду.

На Півдні держави, як й на Півночі, погода за вікном майже не зміниться у порівнянні з попереднім днем. Лише вітер буде слабшим, ніж в інших областях – його пориви сягатимуть максимум 10 метрів за секунду. А у Криму лише до 8 метрів за секунду.

Погода в найбільших містах України 15 березня

Київ – +11...+13

Ужгород – +7...+9

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +7...+9

Тернопіль – +8...+10

Чернівці – +8...+10

Хмельницький – +8...+10

Луцьк – +6...+8

Рівне – +8...+10

Житомир – +10...+12

Вінниця – +11...+13

Одеса – +9...+11

Миколаїв – +11...+13

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +11...+13

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +10...+12

Суми – +9...+11

Полтава – +10...+12

Дніпро – +11...+13

Запоріжжя – +11...+13

Донецьк – +10...+12

Луганськ – +8...+10

Харків – +9...+11



Прогноз погоди на 15 березня / Карта Укргідрометцентру