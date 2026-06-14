Небо закриють хмари, а в низці областей пройдуть грози: прогноз погоди в Україні на 15 червня

У понеділок, 15 червня, очікується хмарна погода. Синоптики прогнозують короткочасні дощі та місцями грози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Якою буде погода в Україні 15 червня?

В Україні 15 червня буде мінливе хмарність. Короткочасні дощі та сильні грози накриють низку регіонів і лише на півдні та сході країни вночі не буде опадів.

Вітер буде південно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. На сході та південному сході синоптики прогнозують шквал та сильний град, а місцями пориви вітру очікуються від 15 до 20 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, а на узбережжі морів до 17. Вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 18 – 23 градуси, а в усіх інших регіонах – 21 – 26.

Яка буде температура в обласних центрах?

Київ +18...+20;

Ужгород +18...+20;

Львів +16...+18;

Івано-Франківськ +16...+18;

Тернопіль +16...+18;

Чернівці +17...+19;

Хмельницький +17...+19;

Луцьк +15...+17;

Рівне +16…+18;

Житомир +17...+19;

Вінниця +17...+19;

Одеса +21...+23;

Миколаїв +23...+25;

Херсон +24...+26;

Сімферополь +21...+23;

Кропивницький +20...+22;

Черкаси +18...+20;

Чернігів +18...+20;

Суми +18...+20;

Полтава +20...+22;

Дніпро +22...+24;

Запоріжжя +22...+24;

Донецьк +21...+23;

Луганськ +24...+26;

Харків +20...+22.



Погода в Україні 15 червня / Карта Укргідрометцентру

Що ще відомо про погоду в Україні?

На початку наступного тижня на території України збережеться нестійка погода. У більшості регіонів прогнозують короткочасні дощі та грози, водночас температура повітря залишатиметься помірною.

Дещо тепліші умови очікуються у південній частині країни. Уночі температура повітря коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, а в денні години значення зростуть і будуть в діапазоні від 22 до 27 градусів тепла.

Найтепліше традиційно буде у південно-східних областях, а також у східних. На цій частині територій максимальна температура повітря місцями зросте і сягатиме до 29 градусів тепла.