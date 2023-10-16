Перші заморозки та мінлива хмарність: прогноз погоди на 17 жовтня

У вівторок, 17 жовтня, в Україні очікується зниження температури. Водночас синоптики прогнозують відсутність опадів.

Другий місяць осені приніс із собою похолодання. Надалі температура продовжить знижуватися і 17 жовтня подекуди стовпчики термометра опустяться до позначки зі знаком мінус.

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Якою буде погода в Україні

В Україні 17 жовтня небо буде вкрите хмарами, проте будуть прояснення. Водночас опадів не очікується, лише у східних областях вночі, а на північному сході країни вдень місцями пройде невеликий дощ. Синоптики прогнозують північно-західний вітер, 7-12 метрів за секунду.

Вночі температура буде 0...+5 градусів, вдень +7...+12. На Півдні повітря прогріється до +16. У Карпатах вночі стовпчики термометрів покажуть -4...-1 градус, а вдень +1...+6.

Якою буде погода у столиці та області

У Києві та на Київщині буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер очікується північно-західний, 7-12 метрів за секунду.

Вночі у Київській області температура знизиться до 0...+5, а вдень підніметься до +7...+12. Натомість у Києві вночі температура буде +2...+4, а вдень +10.

Температура в обласних центрах

Київ +9...+11

Ужгород +9...+11

Львів +8...+10

Івано-Франківськ +8...+10

Тернопіль +8...+10

Чернівці +9...+11

Хмельницький +9...+11

Луцьк +8...+10

Рівне +9...+11

Житомир +9...+11

Вінниця +9...+11

Одеса +14...+16

Миколаїв +13...+15

Херсон +13...+15

Сімферополь +13...+15

Кропивницький +10...+12

Черкаси +10...+12

Чернігів +9...+11

Суми +7...+9

Полтава +9...+11

Дніпро +10...+12

Запоріжжя +12...+14

Донецьк +8...+10

Луганськ +8...+10

Харків +8...+10



Прогноз погоди на 17 жовтня / Скриншот Укргідрометцентру