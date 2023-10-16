Перші заморозки та мінлива хмарність: прогноз погоди на 17 жовтня

16 жовтня 2023, 14:51
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Джерело:

Укргідрометцентр

У вівторок, 17 жовтня, в Україні очікується зниження температури. Водночас синоптики прогнозують відсутність опадів.

Другий місяць осені приніс із собою похолодання. Надалі температура продовжить знижуватися і 17 жовтня подекуди стовпчики термометра опустяться до позначки зі знаком мінус.

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Якою буде погода в Україні

В Україні 17 жовтня небо буде вкрите хмарами, проте будуть прояснення. Водночас опадів не очікується, лише у східних областях вночі, а на північному сході країни вдень місцями пройде невеликий дощ. Синоптики прогнозують північно-західний вітер, 7-12 метрів за секунду.

Вночі температура буде 0...+5 градусів, вдень +7...+12. На Півдні повітря прогріється до +16. У Карпатах вночі стовпчики термометрів покажуть -4...-1 градус, а вдень +1...+6.

Якою буде погода у столиці та області

У Києві та на Київщині буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер очікується північно-західний, 7-12 метрів за секунду.

Вночі у Київській області температура знизиться до 0...+5, а вдень підніметься до +7...+12. Натомість у Києві вночі температура буде +2...+4, а вдень +10.

Температура в обласних центрах

  • Київ +9...+11
  • Ужгород +9...+11
  • Львів +8...+10
  • Івано-Франківськ +8...+10
  • Тернопіль +8...+10
  • Чернівці +9...+11
  • Хмельницький +9...+11
  • Луцьк +8...+10
  • Рівне +9...+11
  • Житомир +9...+11
  • Вінниця +9...+11
  • Одеса +14...+16
  • Миколаїв +13...+15
  • Херсон +13...+15
  • Сімферополь +13...+15
  • Кропивницький +10...+12
  • Черкаси +10...+12
  • Чернігів +9...+11
  • Суми +7...+9
  • Полтава +9...+11
  • Дніпро +10...+12
  • Запоріжжя +12...+14
  • Донецьк +8...+10
  • Луганськ +8...+10
  • Харків +8...+10


Прогноз погоди на 17 жовтня / Скриншот Укргідрометцентру

Автор: Вікторія Кульженко