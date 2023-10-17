Частину України накриють тумани: прогноз погоди на 18 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у середу, 18 жовтня, вдень буде трохи теплішою у порівнянні з минулою добою. Вночі у певних областях будуть морози.
У цю середу по всій Україні очікується мінлива хмарність. Вітер буде західним та південно-західним. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду.
Читайте також Аж до 27 градусів: де і коли у жовтні ще сильно пригріє
Якою буде погода в Україні
На середу, 18 жовтня, синоптики не прогнозують опадів. На Заході вночі та вранці можливий туман. Також на Заході у багатьох областях температура може впасти до 0 вночі, а вдень піднятися до +10…+14. У Карпатах вночі похолодає до 0…-5, а вдень повітря прогріється до +3…+8. На Півночі вночі буде +2…-2, а вдень буде +8…+12. На Сході нічна температура теж становитиме +2…-2, а вдень потеплішає до +9…+12. У Центрі вночі буде 0…-2. Вдень у центральних областях стовпчики термометрів показуватимуть +12…+14. Тепліше всього буде на Півдні, де нічна температура становитиме +4…+2, а вдень очікується +13…+16.
Яка очікується погода на Київщині
У Київській області в середу теж буде мінлива хмарність без опадів. На Київщині вночі похолодає до +3…-2. Денна температура в області становитиме +8…+13. А у самій столиці може бути трохи тепліше. У Києві вночі температура знизиться до +1…+3, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +10…+12. Вітер матиме південно-західний напрямок зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
Температура в обласних центрах
Київ +10...+12
Ужгород +12...+14
Львів +10...+12
Івано-Франківськ +12...+14
Тернопіль +10...+12
Чернівці +12...+14
Хмельницький +10...+12
Луцьк +10...+12
Рівне +10...+12
Житомир +10...+12
Вінниця +11...+13
Одеса +14...+16
Миколаїв +13...+15
Херсон +14...+16
Сімферополь +13...+15
Кропивницький +12...+14
Черкаси +12...+14
Чернігів +8...+10
Суми +8...+10
Полтава +10...+12
Дніпро +11...+13
Запоріжжя +12...+14
Донецьк +9...+11
Луганськ +9...+11
Харків +10...+12