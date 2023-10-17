Частину України накриють тумани: прогноз погоди на 18 жовтня

Погода в Україні у середу, 18 жовтня, вдень буде трохи теплішою у порівнянні з минулою добою. Вночі у певних областях будуть морози.

У цю середу по всій Україні очікується мінлива хмарність. Вітер буде західним та південно-західним. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду.

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Якою буде погода в Україні

На середу, 18 жовтня, синоптики не прогнозують опадів. На Заході вночі та вранці можливий туман. Також на Заході у багатьох областях температура може впасти до 0 вночі, а вдень піднятися до +10…+14. У Карпатах вночі похолодає до 0…-5, а вдень повітря прогріється до +3…+8. На Півночі вночі буде +2…-2, а вдень буде +8…+12. На Сході нічна температура теж становитиме +2…-2, а вдень потеплішає до +9…+12. У Центрі вночі буде 0…-2. Вдень у центральних областях стовпчики термометрів показуватимуть +12…+14. Тепліше всього буде на Півдні, де нічна температура становитиме +4…+2, а вдень очікується +13…+16.

Яка очікується погода на Київщині

У Київській області в середу теж буде мінлива хмарність без опадів. На Київщині вночі похолодає до +3…-2. Денна температура в області становитиме +8…+13. А у самій столиці може бути трохи тепліше. У Києві вночі температура знизиться до +1…+3, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +10…+12. Вітер матиме південно-західний напрямок зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Температура в обласних центрах

Київ +10...+12

Ужгород +12...+14

Львів +10...+12

Івано-Франківськ +12...+14

Тернопіль +10...+12

Чернівці +12...+14

Хмельницький +10...+12

Луцьк +10...+12

Рівне +10...+12

Житомир +10...+12

Вінниця +11...+13

Одеса +14...+16

Миколаїв +13...+15

Херсон +14...+16

Сімферополь +13...+15

Кропивницький +12...+14

Черкаси +12...+14

Чернігів +8...+10

Суми +8...+10

Полтава +10...+12

Дніпро +11...+13

Запоріжжя +12...+14

Донецьк +9...+11

Луганськ +9...+11

Харків +10...+12



Прогноз погоди на 18 жовтня / Карта Укргідрометцентру