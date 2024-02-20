Невеликий мокрий сніг та дощ, на Сході до 9 градусів морозу: прогноз погоди на 20 лютого

20 лютого 2024, 06:30
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у вівторок, 20 лютого, буде з мінливою хмарністю. У деяких областях синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ.

На решті території – опадів не буде. Температура повітря у більшості областей, крім Сходу, буде на декілька градусів теплішою, ніж напередодні, 19 лютого. 

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Якою буде погода в регіонах 

Невеликий мокрий сніг та дощ прогнозують на Заході країни, а також на Житомирщині, вдень – на Вінниччині, Київщині та Чернігівщині. У решті областей – опадів не буде. 

Вітер переважно південний, орієнтовно 5 – 10 метрів за секунду. 

Температура вночі 1 – 6 градус морозу, у східних областях – до 9 градусів морозу, вдень – від 2 градусів морозу до 3 тепла. На півдні країни – до 6 градусів тепла, в західних областях вночі близько нуля, вдень 3 – 8 градусів тепла,
– пояснили синоптики.  

У Київській області вночі опадів не прогнозують, вдень – невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер південний, також орієнтовно 5 – 10 метрів за секунду.

"Температура вночі 1 – 6 градуса морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла", – розповіли синоптики.

У столиці України буде вночі 2 – 4 градуси морозу, вдень 0 – 2 тепла.

Якою буде погода в містах України

  • Київ – 0…+2
  • Ужгород – +7…+9
  • Львів – +6…+8
  • Івано-Франківськ – +6…+8
  • Тернопіль – +5…+7
  • Чернівці – +5…+7
  • Хмельницький – +5…+7
  • Луцьк – +6…+8
  • Рівне – +5…+7
  • Житомир – +1…+3
  • Вінниця – +2…+4
  • Одеса – +4…+6
  • Миколаїв – +3…+5
  • Херсон – +4…+6
  • Сімферополь – +5…+7
  • Кропивницький – +2…+4
  • Черкаси – 0…+2
  • Чернігів – 0…+2
  • Суми – 0…+2
  • Полтава – +1…+3
  • Дніпро – +2…+4
  • Запоріжжя – +2…+4
  • Донецьк – 0…+2
  • Луганськ – 0…-2
  • Харків – 0…+2


Прогноз погоди на 20 лютого 2024 року / Укргідрометцентр

Автор: Діана Квасневська