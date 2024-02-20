Невеликий мокрий сніг та дощ, на Сході до 9 градусів морозу: прогноз погоди на 20 лютого
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у вівторок, 20 лютого, буде з мінливою хмарністю. У деяких областях синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ.
На решті території – опадів не буде. Температура повітря у більшості областей, крім Сходу, буде на декілька градусів теплішою, ніж напередодні, 19 лютого.
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Якою буде погода в регіонах
Невеликий мокрий сніг та дощ прогнозують на Заході країни, а також на Житомирщині, вдень – на Вінниччині, Київщині та Чернігівщині. У решті областей – опадів не буде.
Вітер переважно південний, орієнтовно 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі 1 – 6 градус морозу, у східних областях – до 9 градусів морозу, вдень – від 2 градусів морозу до 3 тепла. На півдні країни – до 6 градусів тепла, в західних областях вночі близько нуля, вдень 3 – 8 градусів тепла,
– пояснили синоптики.
У Київській області вночі опадів не прогнозують, вдень – невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер південний, також орієнтовно 5 – 10 метрів за секунду.
"Температура вночі 1 – 6 градуса морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла", – розповіли синоптики.
У столиці України буде вночі 2 – 4 градуси морозу, вдень 0 – 2 тепла.
Якою буде погода в містах України
- Київ – 0…+2
- Ужгород – +7…+9
- Львів – +6…+8
- Івано-Франківськ – +6…+8
- Тернопіль – +5…+7
- Чернівці – +5…+7
- Хмельницький – +5…+7
- Луцьк – +6…+8
- Рівне – +5…+7
- Житомир – +1…+3
- Вінниця – +2…+4
- Одеса – +4…+6
- Миколаїв – +3…+5
- Херсон – +4…+6
- Сімферополь – +5…+7
- Кропивницький – +2…+4
- Черкаси – 0…+2
- Чернігів – 0…+2
- Суми – 0…+2
- Полтава – +1…+3
- Дніпро – +2…+4
- Запоріжжя – +2…+4
- Донецьк – 0…+2
- Луганськ – 0…-2
- Харків – 0…+2