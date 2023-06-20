Де в Україні будуть грози, дощі та тумани: прогноз погоди на 21 червня

Погода в Україні у середу, 21 червня, буде переважно теплою. Однак у багатьох областях нашої держави очікуються опади.

Синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність. Також будуть невеликі дощі, тумани та грози.

Читайте також На Київ суне сильна гроза: попередили про падіння дерев та обрив проводів

Де в Україні дощитиме 21 червня

На Півдні, Центрі та Сході, крім більшості західних та північних областей, можливі грози та дощі. За прогнозами синоптиків, ці короткочасні опади очікуються вночі. На Заході варто очікувати нічні тумани.

Стовпчики термометрів вночі знизяться до +14…+19. На Заході нічна температура не буде вищою за 10 – 15 градусів тепла. У Карпатах буде ще прохолодніше. Там нічна температура становитиме +8…+13.

Вранці на Заході також можливі тумани. Вдень в Україні потеплішає до +24…+29. Вітер буде переважно північно-західним зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Температура у найбільших містах України 21 червня

Київ – +26...+28

Ужгород – +27...+29

Львів – +26...+28

Івано-Франківськ – +25...+27

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +24...+26

Рівне – +25...+27

Житомир – +26...+28

Вінниця – +26...+28

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +25…+27

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +26...+28

Суми – +25...+27

Полтава – +25...+27

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +25...+27

Харків – +25...+27



Прогноз погоди в Україні на 21 червня / Фото Укргідрометцентру