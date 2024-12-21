Мокрий сніг, подекуди будуть дощі: прогноз погоди в Україні на 22 грудня
У неділю, 22 грудня, по Україні очікується хмарна погода, хоча і з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують дощі, а місцями – мокрий сніг.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні 22 грудня
Синоптики повідомляють, що у неділю у південній частині, східних та більшості центральних областей прогнозуються дощі, вночі подекуди з мокрим снігом. На решті території без опадів, лише на крайньому заході вдень невеликий мокрий сніг.
Вітер північно-східний, в західних областях південний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура протягом доби сягатиме від -3 до +2 (вночі в Карпатах -9...-14), у південній частині та на Дніпропетровщині +1...+6, у Криму +5...+10.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ -1...+1,
- Ужгород -1...+1,
- Львів +1...+3,
- Івано-Франківськ +1...+3,
- Тернопіль +1...+3,
- Чернівці +1...+3,
- Хмельницький +1...+3,
- Луцьк +1...+3,
- Рівне +1...+3,
- Житомир +1...-1,
- Вінниця 0...+2,
- Одеса +3...+5,
- Миколаїв +3...+5,
- Херсон +4...+6,
- Сімферополь +7...+9,
- Кропивницький 0...+2,
- Черкаси 0...+2,
- Чернігів -1...+1,
- Суми -1...+1,
- Полтава 0...+2,
- Дніпро +3...+5,
- Запоріжжя +3...+4,
- Донецьк +3...+5,
- Луганськ +2...+4,
- Харків 0...+2.
Прогноз погоди на 22 грудня / Укргідрометцентр