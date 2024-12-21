Мокрий сніг, подекуди будуть дощі: прогноз погоди в Україні на 22 грудня

У неділю, 22 грудня, по Україні очікується хмарна погода, хоча і з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують дощі, а місцями – мокрий сніг.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 22 грудня

Синоптики повідомляють, що у неділю у південній частині, східних та більшості центральних областей прогнозуються дощі, вночі подекуди з мокрим снігом. На решті території без опадів, лише на крайньому заході вдень невеликий мокрий сніг.

Вітер північно-східний, в західних областях південний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура протягом доби сягатиме від -3 до +2 (вночі в Карпатах -9...-14), у південній частині та на Дніпропетровщині +1...+6, у Криму +5...+10.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ -1...+1,

Ужгород -1...+1,

Львів +1...+3,

Івано-Франківськ +1...+3,

Тернопіль +1...+3,

Чернівці +1...+3,

Хмельницький +1...+3,

Луцьк +1...+3,

Рівне +1...+3,

Житомир +1...-1,

Вінниця 0...+2,

Одеса +3...+5,

Миколаїв +3...+5,

Херсон +4...+6,

Сімферополь +7...+9,

Кропивницький 0...+2,

Черкаси 0...+2,

Чернігів -1...+1,

Суми -1...+1,

Полтава 0...+2,

Дніпро +3...+5,

Запоріжжя +3...+4,

Донецьк +3...+5,

Луганськ +2...+4,

Харків 0...+2.

Прогноз погоди на 22 грудня / Укргідрометцентр