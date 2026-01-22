Укр Рус
Морози відступають, однак можливий сніг: прогноз погоди на 23 січня
22 січня, 16:18
Морози відступають, однак можливий сніг: прогноз погоди на 23 січня

Поліна Буянова
Основні тези
  • 23 січня в Україні очікується значне потепління з опадами у вигляді невеликого снігу в більшості областей.
  • Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів морозу на північному сході, а на півдні та Закарпатті вдень підніметься до -3...+2 градусів.

У п’ятницю, 23 січня, українців чекає відчутне потепління. Після затяжних холодів температура повітря в більшості регіонів підніметься, а мороз поступово відступатиме.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Чого очікувати 23 січня?

23 січня в Україні відбудеться подальше послаблення морозу через зміну синоптичної ситуації. Тиск продовжить падати, а холодне сухе повітря арктичного походження з північного сходу поступово відступатиме.

Натомість до нас почне надходити вологе і значно тепліше повітря з Чорного моря та Балкан. Через це небо буде захмарене, а в більшості областей очікується невеликий сніг.

Вітер очікується східний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

На північному сході країни вночі синоптики прогнозують 10 – 15 градусів морозу, вдень до 5 – 10 градусів морозу. На півдні, а також у Закарпатті та на Прикарпатті температура вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу, вдень стовпчики термометрів піднімуться від -3 до +2.

На решті території вночі прогнозується 6 – 11 градусів морозу, вдень – від -2 до -7.

Якою буде погода в обласних центрах?

  • Київ -7...-5;
  • Ужгород -1…+1;
  • Львів -1…+1;
  • Івано-Франківськ -1…+1;
  • Тернопіль -1…+1;
  • Чернівці -7…-5;
  • Хмельницький -1…+1;
  • Луцьк -5…-3;
  • Рівне -5…-3;
  • Житомир -5…-3;
  • Вінниця -5…-3;
  • Одеса -1…+1;
  • Миколаїв -1…+1;
  • Херсон -1…+1;
  • Сімферополь -1…+1;
  • Кропивницький -5…-3;
  • Черкаси -5…-3;
  • Чернігів -8…-6;
  • Суми -8…-6;
  • Полтава -8…-6;
  • Дніпро -5…-3;
  • Запоріжжя -3…-1;
  • Донецьк -7…-5;
  • Луганськ -8…-6;
  • Харків -8…-6.

Прогноз погоди в Україні на 23 січня / Карта Укргідрометцентру

Чи варто очікувати на опади?

  • Представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт повідомив, що значних опадів очікувати не варто. За його словами, це стосується як дощу, так і снігу, тож великих снігопадів не буде.
     

  • Водночас у південній частині, а також на Закарпатті та Прикарпатті сніг супроводжуватиметься дощем у суботу, 24 січня, внаслідок чого на цих територіях може утворюватися ожеледиця, тож варто бути обережними.