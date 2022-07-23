На Заході посвіжішає до +23 градусів: прогноз погоди на 24 липня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 24 липня, буде залишатися спекотною. Прохолодніше стане тільки в західних областях нашої держави.
Саме західні регіони першими прийматимуть атмосферний фронт, який і послабить спеку. Вже увечері опади та прохолода дійдуть і до Півночі.
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Спека таки залишиться на більшості території
Синоптикиня Наталка Діденко відзначила, що повітря на Заході посвіжіє до +23...+28 градусів. На Закарпатті 23 липня були максимальні температури +35...+37 градусів. А вже 24 липня вони впадуть до +30 градусів.
Натомість у більшості областей України в неділю таки варто чекати протягом дня +27...+32 градуси. Це означає, що спека таки буде.
Прохолода не зупиниться на Заході
Атмосферний фронт принесе дощі, місцями з грозами спочатку в західні регіони. Та вже до вечора опади поширяться на Північ, окрім Сумщини.
Також дощитиме в Вінницькій, частині Одеської та Черкаської областей. Дощі локально можливі й на Луганщині.
Усюди решту буде сухо та сонячно. Вітер південно-західний, невеликий або помірний, під час гроз можливі сильні пориви.
Погода в Києві
У Києві 24 липня має бути спекотним днем. Очікуються температури до +30...+32 градуси.
Дощ з грозою може бути в другій половині дня або надвечір.
Прогноз погоди в містах України на 24 липня
Ужгород – +29...+31
Львів – +25...+27
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +24...+26
Чернівці – +27...+29
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +24...+26
Рівне – +24...+26
Житомир – +25...+27
Вінниця – +26...+28
Одеса – +30...+32
Миколаїв – +31...+33
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +29...+31
Черкаси – +28...+30
Чернігів – +28...+30
Суми – +27..+29
Полтава – +28...+30
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +26...+28
Луганськ – +25...+27
Харків – +27...+29
Київ – +24...+26
Прогноз погоди на 24 липня / Фото Укргідрометцентру