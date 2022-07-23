На Заході посвіжішає до +23 градусів: прогноз погоди на 24 липня

Погода в Україні у неділю, 24 липня, буде залишатися спекотною. Прохолодніше стане тільки в західних областях нашої держави.

Саме західні регіони першими прийматимуть атмосферний фронт, який і послабить спеку. Вже увечері опади та прохолода дійдуть і до Півночі.

До теми Мало дощів, посуха та спека: якою буде погода у серпні

Спека таки залишиться на більшості території

Синоптикиня Наталка Діденко відзначила, що повітря на Заході посвіжіє до +23...+28 градусів. На Закарпатті 23 липня були максимальні температури +35...+37 градусів. А вже 24 липня вони впадуть до +30 градусів.

Натомість у більшості областей України в неділю таки варто чекати протягом дня +27...+32 градуси. Це означає, що спека таки буде.

Прохолода не зупиниться на Заході

Атмосферний фронт принесе дощі, місцями з грозами спочатку в західні регіони. Та вже до вечора опади поширяться на Північ, окрім Сумщини.

Також дощитиме в Вінницькій, частині Одеської та Черкаської областей. Дощі локально можливі й на Луганщині.

Усюди решту буде сухо та сонячно. Вітер південно-західний, невеликий або помірний, під час гроз можливі сильні пориви.

Погода в Києві

У Києві 24 липня має бути спекотним днем. Очікуються температури до +30...+32 градуси.

Дощ з грозою може бути в другій половині дня або надвечір.

Прогноз погоди в містах України на 24 липня

Ужгород – +29...+31

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +24...+26

Рівне – +24...+26

Житомир – +25...+27

Вінниця – +26...+28

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +31...+33

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +28...+30

Чернігів – +28...+30

Суми – +27..+29

Полтава – +28...+30

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +25...+27

Харків – +27...+29

Київ – +24...+26



Прогноз погоди на 24 липня / Фото Укргідрометцентру