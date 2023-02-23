Сильний мороз уночі та дощі по всій країні удень: прогноз погоди на 24 лютого
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні 24 лютого буде здебільшого дощовою. Водночас на Сході можливий дрібний сніг.
Уночі температура повітря коливатиметься від -13 до +1 градуса, а вдень від -1 до +10. Найхолодніше буде на Сході та Півночі, найтепліше – на Заході.
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Погода в регіонах
Уночі на Заході сильних морозів синоптики не прогнозують – температура повітря опуститься до -2...+2 градуси. Водночас вдень повітря розігріється до +7...+10 градусів. У всіх областях ймовірні дрібні дощі.
На Півночі вночі температура повітря опуститься здебільшого до -7...-3 градусів, а на Сумщині до -13 градусів. Удень повітря розігріється до -1...+7 градусів. По всіх областях також ймовірні дрібні дощі.
У Центрі та на Півдні ніч буде морозною – від -7 до +1 градуса. Вдень же стовпчики термометра піднімуться до +2...+7 градусів. По всіх областях можливі дрібні дощі.
Найхолодніше буде у східних областях – Харківській, Донецькій та Луганській. Уночі ці регіони накриють морози від -13 до -7 градусів, а вдень температура повітря коливатиметься в межах -1...+3. Тут також можливі дрібні опади, щоправда, у вигляді снігу.
У Києві вдень температура повітря підніметься до +3...+5 градусів. Вдень можливі дощі.
Погода в містах
Київ – +3...+5
Ужгород – +8...+10
Львів – +8...+10
Івано-Франківськ – +8...+10
Тернопіль – +8...+10
Чернівці – +8...+10
Хмельницький – +8...+10
Луцьк – +7...+9
Рівне – +7...+9
Житомир – +5...+7
Вінниця – +5...+7
Одеса – +5...+7
Миколаїв – +4...+6
Херсон – +4...+6
Сімферополь – +5...+7
Кропивницький – +3...+5
Черкаси – +3...+5
Чернігів – +3...+5
Суми – -1...+1
Полтава – +2...+4
Дніпро – +3...+5
Запоріжжя – +3...+5
Донецьк – +1...+3
Луганськ – -1...+1
Харків – -1...+1