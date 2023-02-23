Сильний мороз уночі та дощі по всій країні удень: прогноз погоди на 24 лютого

Погода в Україні 24 лютого буде здебільшого дощовою. Водночас на Сході можливий дрібний сніг.

Уночі температура повітря коливатиметься від -13 до +1 градуса, а вдень від -1 до +10. Найхолодніше буде на Сході та Півночі, найтепліше – на Заході.

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Погода в регіонах

Уночі на Заході сильних морозів синоптики не прогнозують – температура повітря опуститься до -2...+2 градуси. Водночас вдень повітря розігріється до +7...+10 градусів. У всіх областях ймовірні дрібні дощі.

На Півночі вночі температура повітря опуститься здебільшого до -7...-3 градусів, а на Сумщині до -13 градусів. Удень повітря розігріється до -1...+7 градусів. По всіх областях також ймовірні дрібні дощі.

У Центрі та на Півдні ніч буде морозною – від -7 до +1 градуса. Вдень же стовпчики термометра піднімуться до +2...+7 градусів. По всіх областях можливі дрібні дощі.

Найхолодніше буде у східних областях – Харківській, Донецькій та Луганській. Уночі ці регіони накриють морози від -13 до -7 градусів, а вдень температура повітря коливатиметься в межах -1...+3. Тут також можливі дрібні опади, щоправда, у вигляді снігу.

У Києві вдень температура повітря підніметься до +3...+5 градусів. Вдень можливі дощі.

Погода в містах

Київ – +3...+5

Ужгород – +8...+10

Львів – +8...+10

Івано-Франківськ – +8...+10

Тернопіль – +8...+10

Чернівці – +8...+10

Хмельницький – +8...+10

Луцьк – +7...+9

Рівне – +7...+9

Житомир – +5...+7

Вінниця – +5...+7

Одеса – +5...+7

Миколаїв – +4...+6

Херсон – +4...+6

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – +3...+5

Черкаси – +3...+5

Чернігів – +3...+5

Суми – -1...+1

Полтава – +2...+4

Дніпро – +3...+5

Запоріжжя – +3...+5

Донецьк – +1...+3

Луганськ – -1...+1

Харків – -1...+1

Прогноз погоди на 24 лютого / Карта Укргідрометцентру