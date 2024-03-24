Знову дощ, місцями трохи прохолоди: якою буде погода 25 березня

Погода у понеділок, 25 березня буде не надто теплою, окрім цього ще й дощовою. Проте турбуватися щодо повернення морозів не варто – температура навіть вночі не опускатиметься нижче за 0.

Якщо говорити про східні регіони, то жителям таких областей можна не турбуватися через дощ, натомість насолоджуючись теплими деньками. Там подекуди температура підійматиметься аж до 15 градусів.

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Погода в Україні

Синоптики прогнозують, що 25 березня в Україні буде хмарно з проясненнями. В більшості південних, центральних областей помірні, вдень місцями значні дощі. Також дощитиме й на Заході та Півночі – однак трохи менше. Вночі подекуди можливе випадання мокрого снігу. Решта територій обійдеться без опадів.

Окрім цього, синоптики попереджають, що у західних областях вночі та вранці місцями туман.

На переважній частині територій вітер віятиме з південного напрямку, але з переходом на північний. Його швидкість – 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі на переважній частині України коливатиметься у межах 0 – 5 градусів тепла, а вдень не перевищуватиме 5 – 10 градусів. Трохи тепліше буде у південно-східній частині – температурний режим буде у межах 9 – 14 градусів.

Погода у Київській області

Як і на переважній частині України, у Київській області 25 березня буде хмарно з проясненням, місцями невеликий дощ. Вітер переважно північний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі не перевищує 0 – 5 градусів тепла, вдень сягатиме 5 – 10 градусів. Безпосередньо у столиці вночі буде 1-3 градусів вище нуля, а вдень температура триматиметься на рівні 8 – 10 градусів.

Яка температура в обласних центрах

Київ +8…+10

Ужгород +8…+10

Львів +7...+9

Івано-Франківськ +7...+9

Тернопіль +7...+9

Чернівці +8...+10

Хмельницький +7...+9

Луцьк +7...+9

Рівне +7...+9

Житомир +7...+9

Вінниця +7...+9

Одеса +7...+9

Миколаїв +8...+10

Херсон +11...+13

Сімферополь +12...+14

Кропивницький +6...+8

Черкаси +6...+8

Чернігів +7...+9

Суми +6...+8

Полтава +7...+9

Дніпро +9...+11

Запоріжжя +11...+13

Донецьк +11...+13

Луганськ +11...+13

Харків +10...+12

Прогноз погоди на 25 березня 2024 року / Укргідрометцентр