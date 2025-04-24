Жодну область не обійдуть дощі, а в Луцьку буде найхолодніше: прогноз погоди на 25 квітня
У п'ятницю, 25 квітня, Україну накриють дощі. Синоптики обіцяють, що вони будуть короткочасними, проте подекуди пройдуть і грози.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні 25 квітня
Буде мінлива хмарність. Вночі у Волинській та Рівненській областях, вдень в Україні короткочасні дощі, місцями грози.
Вітер переважно північний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі +8...+13 градусів; удень в західних та північних областях +18...+23, на решті території +21...+26.
25 квітня погоду в Україні формуватиме поле зниженого тиску. Атмосферний фронт, який переміщуватиметься з північного заходу, вночі впливатиме на Волинську і Рівненську області, а вдень зумовлюватиме нестійку погоду повсюди в Україні. В повітряних просторах над Україною поступово готуються зміни на похолодання з північних широт,
– пояснили в Укргідрометцентрі.
Прогноз погоди на 25 квітня у Києві та в столичному регіоні
Тут також буде мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.
Вітер північний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі +8...+13 градусів, удень +18...+23, у Києві вночі +11...+13, вдень +21...+23.
Також синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Києву та Київській області. Зокрема, вдень 25 квітня буде гроза, тож оголошено І рівень небезпечності (жовтий).
Погода в обласних центрах
- Київ +21...+23
- Ужгород +22...+24
- Львів +20...+22
- Івано-Франківськ +20...+22
- Тернопіль +21...+23
- Чернівці +20...+22
- Хмельницький +22...+24
- Луцьк +18...+20
- Рівне +20...+22
- Житомир +20...+22
- Вінниця +24...+26
- Одеса +24...+26
- Миколаїв +24...+26
- Херсон +23...+25
- Сімферополь +21...+23
- Кропивницький +24...+26
- Черкаси +24...+26
- Чернігів +20...+22
- Суми +21...+23
- Полтава +24...+26
- Дніпро +24...+26
- Запоріжжя +23...+25
- Донецьк +25...+27
- Луганськ +25...+27
- Харків +24...+26