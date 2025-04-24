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24 Канал Новини України Жодну область не обійдуть дощі, а в Луцьку буде найхолодніше: прогноз погоди на 25 квітня
24 квітня, 16:00
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Жодну область не обійдуть дощі, а в Луцьку буде найхолодніше: прогноз погоди на 25 квітня

Ірина Чеботнікова

У п'ятницю, 25 квітня, Україну накриють дощі. Синоптики обіцяють, що вони будуть короткочасними, проте подекуди пройдуть і грози.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 25 квітня

Буде мінлива хмарність. Вночі у Волинській та Рівненській областях, вдень в Україні короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер переважно північний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі +8...+13 градусів; удень в західних та північних областях +18...+23, на решті території +21...+26.

25 квітня погоду в Україні формуватиме поле зниженого тиску. Атмосферний фронт, який переміщуватиметься з північного заходу, вночі впливатиме на Волинську і Рівненську області, а вдень зумовлюватиме нестійку погоду повсюди в Україні. В повітряних просторах над Україною поступово готуються зміни на похолодання з північних широт,
– пояснили в Укргідрометцентрі.

Прогноз погоди на 25 квітня у Києві та в столичному регіоні

Тут також буде мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.

Вітер північний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі +8...+13 градусів, удень +18...+23, у Києві вночі +11...+13, вдень +21...+23.

Також синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Києву та Київській області. Зокрема, вдень 25 квітня буде гроза, тож оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Погода в обласних центрах

  • Київ +21...+23
  • Ужгород +22...+24
  • Львів +20...+22
  • Івано-Франківськ +20...+22
  • Тернопіль +21...+23
  • Чернівці +20...+22
  • Хмельницький +22...+24
  • Луцьк +18...+20
  • Рівне +20...+22
  • Житомир +20...+22
  • Вінниця +24...+26
  • Одеса +24...+26
  • Миколаїв +24...+26
  • Херсон +23...+25
  • Сімферополь +21...+23
  • Кропивницький +24...+26
  • Черкаси +24...+26
  • Чернігів +20...+22
  • Суми +21...+23
  • Полтава +24...+26
  • Дніпро +24...+26
  • Запоріжжя +23...+25
  • Донецьк +25...+27
  • Луганськ +25...+27
  • Харків +24...+26


Прогноз погоди в Україні на 25 квітня / Укргідрометцентр