Майже всю Україну накриють дощі: прогноз погоди на 26 жовтня

Погода в Україні у четвер, 26 жовтня, буде у більшості областей вологою. В багатьох регіонах очікуються опади, подекуди значні.

У четвер, 26 жовтня, в Україні буде хмарно. Вітер матиме південний та південно-західний напрямки. Його швидкість становитиме 5 – 10 метрів на секунду. Вночі можливі пориви до 15 – 20 метрів на секунду у північно-східних областях.

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Де у четвер очікуються опади

На Заході, Півночі, Сході та частково на Півдні й у Центрі можливі невеликі дощі вдень. У північно-східних та східних областях, а також на Дніпропетровщині вночі можливі помірні дощі. На Заході та Півночі вранці можуть бути тумани.

Нічна температура на Заході становитиме +10…+8, а вдень там очікується +13…+16. На Півночі вночі похолодає до +11…+9, а вдень може потепліти +14…+16. Однак на Чернігівщині та Сумщині вночі стовпчики термометрів показуватимуть +7…+5, а вдень в цих областях буде +8…+10. На Сході вночі буде +11…+7, а вдень потеплішає до +13…+17. У Центрі нічна температура становитиме +12…+9, а вдень буде +16…+20. На Півдні буде значно тепліше. Там вночі очікується +13…+11, а вдень стовпчики термометрів покажуть +18…+20. На Одещині денна температура може піднятися до +22. Згідно з прогнозом синоптиків, на узбережжі морів буде до +16.

Якою буде погода на Київщині 26 жовтня

У Київській області вночі та вранці можливі тумани. Місцями будуть невеликі дощі вдень.

Нічна температура на Київщині становитиме +7…+12, а вдень в області повітря прогріється до +13…+18. У самому Києві вночі буде +10…+8. А вдень у столиці потеплішає до +15.

Погода в обласних центрах

Київ +14...+16

Ужгород +13...+15

Львів +14...+16

Івано-Франківськ +15...+17

Тернопіль +14...+16

Чернівці +15...+17

Хмельницький +15...+17

Луцьк +13...+15

Рівне +14...+16

Житомир +14..+16

Вінниця +16...+18

Одеса +20...+22

Миколаїв +19...+21

Херсон +18...+20

Сімферополь +18...+20

Кропивницький +18...+20

Черкаси +16...+18

Чернігів +8...+10

Суми +8...+10

Полтава +14...+16

Дніпро +15...+17

Запоріжжя +17...+19

Донецьк +15...+17

Луганськ +13...+14

Харків +13...+15



Прогноз погоди в Україні на 26 жовтня / Карта Укргідрометцентру