Де пригріє до +18 градусів, а кому чекати шквалів: прогноз погоди на 27 березня

У п'ятницю, 27 березня, в Україні посилюватиметься вплив поля зниженого атмосферного тиску. У більшості областей переважатиме погода без опадів, лише подекуди можливий незначний дощ.

Температура залишатиметься комфортною завдяки надходженню теплішого повітря. Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода 27 березня?

За даними синоптиків, погода у п'ятницю, 27 березня, буде мінливо хмарною. Істотних опадів не прогнозують, проте у східних регіонах, а у денні години і в Сумській області фахівці передбачають незначний дощ.

У південній та південно-східній частинах країни у нічний та ранковий час подекуди можливий туман. Вітер здебільшого буде східного напрямку і рухатиметься зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Зверніть увагу! На території Карпат протягом дня можливі сильні пориви вітру зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Температура повітря у нічні години коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, протягом дня стовпчики термометрів покажуть від 13 до 18 градусів тепла, водночас у Карпатах прогнозують від 7 до 13 градусів тепла.

Зазначимо, також синоптики попереджають, що в період з 26 по 27 березня, у зв'язку з інтенсивною відлигою, на високогір’ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека – 3 рівень.

Які температури будуть у великих містах?

Київ +15...+17;

Ужгород +15...+17;

Львів +14...+16;

Івано-Франківськ +13...+15;

Тернопіль +15...+17;

Чернівці +14...+16;

Хмельницький +15...+17;

Луцьк +14...+16;

Рівне +14...+16;

Житомир +15...+17;

Вінниця +15...+17;

Одеса +13...+15;

Миколаїв +15...+17;

Херсон +15...+17;

Сімферополь +14...+16;

Кропивницький +15...+17;

Черкаси +15...+17;

Чернігів +15...+17;

Суми +13...+15;

Полтава +13...+15;

Дніпро +15...+17;

Запоріжжя +14...+16;

Донецьк +11...+13;

Луганськ +12...+14;

Харків +13...+15.



Прогноз погоди в Україні на 27 березня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Яких погодних змін чекати?