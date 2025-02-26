В яких областях чекати потепління: прогноз погоди на 27 лютого

В четвер, 27 лютого, в Україні опади не очікуються. Синоптики прогнозують, що потепління буде дуже відчутним в західних областях країни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 27 лютого

Синоптики зазначили, що погоду в Україні ще продовжуватиме визначати область високого атмосферного тиску, тому опадів не чекаємо.

Холодне повітря повільно відступає, найдовше воно затримається на північному сході та сході країни, де прогнозуємо найхолоднішу погоду – вночі 11 – 16 градусів, вдень 0 – 5 градусів морозу.

У західних областях, навпаки, потепління буде найвідчутнішим – вночі 0 – 5 градусів морозу, вдень 5 – 10 градусів тепла. На решті території розраховуємо на прохолодну ніч (7 – 12 градусів морозу), але на приємну денну температуру в межах невеликих плюсових значень,

– ідеться в повідомленні.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 метрів за секунду.

На дорогах, крім західних та більшості південних областей, місцями ожеледиця.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +2...+4;

Ужгород +8...+10;

Львів +8...+10;

Івано-Франківськ +8...+10;

Тернопіль +6...+8;

Чернівці +7...+9;

Хмельницький +6...+8;

Луцьк +7...+9;

Рівне +7...+9;

Житомир +4...+6;

Вінниця +3...+5;

Одеса +2...+4;

Миколаїв +3...+5;

Херсон +3...+5;

Сімферополь +3...+5;

Кропивницький +3...+5;

Черкаси -+2...+4;

Чернігів +2...+4;

Суми 0...+2;

Полтава 0...+2;

Дніпро +1...+3;

Запоріжжя +1...+3;

Донецьк -5...-3;

Луганськ -5...-3;

Харків -3...-1.



Погода на 27 лютого / Інфографіка Укргідрометцентр