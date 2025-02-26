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24 Канал Новини України В яких областях чекати потепління: прогноз погоди на 27 лютого
26 лютого, 17:39
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В яких областях чекати потепління: прогноз погоди на 27 лютого

Ірина Марціяш

В четвер, 27 лютого, в Україні опади не очікуються. Синоптики прогнозують, що потепління буде дуже відчутним в західних областях країни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 27 лютого

Синоптики зазначили, що погоду в Україні ще продовжуватиме визначати область високого атмосферного тиску, тому опадів не чекаємо.

Холодне повітря повільно відступає, найдовше воно затримається на північному сході та сході країни, де прогнозуємо найхолоднішу погоду – вночі 11 – 16 градусів, вдень 0 – 5 градусів морозу.

У західних областях, навпаки, потепління буде найвідчутнішим – вночі 0 – 5 градусів морозу, вдень 5 – 10 градусів тепла. На решті території розраховуємо на прохолодну ніч (7 – 12 градусів морозу), але на приємну денну температуру в межах невеликих плюсових значень,
– ідеться в повідомленні.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 метрів за секунду.

На дорогах, крім західних та більшості південних областей, місцями ожеледиця.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +2...+4;
  • Ужгород +8...+10;
  • Львів +8...+10;
  • Івано-Франківськ +8...+10;
  • Тернопіль +6...+8;
  • Чернівці +7...+9;
  • Хмельницький +6...+8;
  • Луцьк +7...+9;
  • Рівне +7...+9;
  • Житомир +4...+6;
  • Вінниця +3...+5;
  • Одеса +2...+4;
  • Миколаїв +3...+5;
  • Херсон +3...+5;
  • Сімферополь +3...+5;
  • Кропивницький +3...+5;
  • Черкаси -+2...+4;
  • Чернігів +2...+4;
  • Суми 0...+2;
  • Полтава 0...+2;
  • Дніпро +1...+3;
  • Запоріжжя +1...+3;
  • Донецьк -5...-3;
  • Луганськ -5...-3;
  • Харків -3...-1.


Погода на 27 лютого / Інфографіка Укргідрометцентр