В яких областях чекати потепління: прогноз погоди на 27 лютого
В четвер, 27 лютого, в Україні опади не очікуються. Синоптики прогнозують, що потепління буде дуже відчутним в західних областях країни.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода в Україні на 27 лютого
Синоптики зазначили, що погоду в Україні ще продовжуватиме визначати область високого атмосферного тиску, тому опадів не чекаємо.
Холодне повітря повільно відступає, найдовше воно затримається на північному сході та сході країни, де прогнозуємо найхолоднішу погоду – вночі 11 – 16 градусів, вдень 0 – 5 градусів морозу.
У західних областях, навпаки, потепління буде найвідчутнішим – вночі 0 – 5 градусів морозу, вдень 5 – 10 градусів тепла. На решті території розраховуємо на прохолодну ніч (7 – 12 градусів морозу), але на приємну денну температуру в межах невеликих плюсових значень,
– ідеться в повідомленні.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 метрів за секунду.
На дорогах, крім західних та більшості південних областей, місцями ожеледиця.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +2...+4;
- Ужгород +8...+10;
- Львів +8...+10;
- Івано-Франківськ +8...+10;
- Тернопіль +6...+8;
- Чернівці +7...+9;
- Хмельницький +6...+8;
- Луцьк +7...+9;
- Рівне +7...+9;
- Житомир +4...+6;
- Вінниця +3...+5;
- Одеса +2...+4;
- Миколаїв +3...+5;
- Херсон +3...+5;
- Сімферополь +3...+5;
- Кропивницький +3...+5;
- Черкаси -+2...+4;
- Чернігів +2...+4;
- Суми 0...+2;
- Полтава 0...+2;
- Дніпро +1...+3;
- Запоріжжя +1...+3;
- Донецьк -5...-3;
- Луганськ -5...-3;
- Харків -3...-1.