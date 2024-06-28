У кількох областях дощі з грозами: прогноз погоди на 29 червня

В суботу, 29 червня, у більшості регіонів не прогнозують опадів. Водночас у західній частині країни можливі короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Загалом на вихідні по всій Україні очікується мінлива хмарність.

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Прогноз погоди на завтра

На півдні, а також у Запорізькій, Кіровоградській, Хмельницькій, Чернівецькій та Дніпропетровській областях температура повітря вночі триматиметься на рівні +20…+22 градусів, а вдень підніметься до +30…+33 градусів.

У північних, центральних та східних регіонах вночі прогнозується +15…+18 градусів. Вдень в цих регіонах також буде спекотно — до +29…+31 градусів. У західних областях температура становитиме +27…+29 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +29...+31,

Ужгород +28..+30,

Львів +27...+29,

Івано-Франківськ +27...+29,

Тернопіль +28...+30,

Чернівці +29...+31,

Хмельницький +29...+31,

Луцьк +28...+30,

Рівне +29...+30,

Житомир +29...+31,

Вінниця +29...+31,

Одеса +28...+30,

Миколаїв +30...+32,

Херсон +30...+32,

Сімферополь +29...+31,

Кропивницький +29...+31,

Черкаси +28...+30,

Чернігів +29...+31,

Суми +28...+30,

Полтава +28...+30,

Дніпро +29...+31,

Запоріжжя +29...+31,

Донецьк +28...+30,

Луганськ +27...+29,

Харків +28...+30.



Прогноз погоди на 29 червня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру