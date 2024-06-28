У кількох областях дощі з грозами: прогноз погоди на 29 червня
Джерело:Укргідрометцентр
В суботу, 29 червня, у більшості регіонів не прогнозують опадів. Водночас у західній частині країни можливі короткочасні дощі з грозами.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Загалом на вихідні по всій Україні очікується мінлива хмарність.
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Прогноз погоди на завтра
На півдні, а також у Запорізькій, Кіровоградській, Хмельницькій, Чернівецькій та Дніпропетровській областях температура повітря вночі триматиметься на рівні +20…+22 градусів, а вдень підніметься до +30…+33 градусів.
У північних, центральних та східних регіонах вночі прогнозується +15…+18 градусів. Вдень в цих регіонах також буде спекотно — до +29…+31 градусів. У західних областях температура становитиме +27…+29 градусів.
Якою буде погода в обласних центрах
Київ +29...+31,
Ужгород +28..+30,
Львів +27...+29,
Івано-Франківськ +27...+29,
Тернопіль +28...+30,
Чернівці +29...+31,
Хмельницький +29...+31,
Луцьк +28...+30,
Рівне +29...+30,
Житомир +29...+31,
Вінниця +29...+31,
Одеса +28...+30,
Миколаїв +30...+32,
Херсон +30...+32,
Сімферополь +29...+31,
Кропивницький +29...+31,
Черкаси +28...+30,
Чернігів +29...+31,
Суми +28...+30,
Полтава +28...+30,
Дніпро +29...+31,
Запоріжжя +29...+31,
Донецьк +28...+30,
Луганськ +27...+29,
Харків +28...+30.
Прогноз погоди на 29 червня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру