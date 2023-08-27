Спека досі пекельна, проте вже з невеликим дощиком: прогноз погоди в Україні на 28 серпня
Джерело:Укргідрометцентр
У понеділок, 28 серпня українцям варто очікувати не менш пекельної погоди – сонце не шкодуватиме нікого. Проте жителів багатьох областей порадує короткочасний дощ.
Похолодання очікувати не слід – дощ та спека в останні дні літа працюватимуть у тандемі. Саме тому варто поберегти голову, сховавши її від нещадних сонячних променів.
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Якою буде погода в Україні 28 серпня
Українці можуть очікувати на мінливу хмарність – також порадують короткочасні опади з грозами. Очкувати їх можна вночі у північній частині та вдень на решті територій України – однак є винятки. Життєдайної вологи не побачать жителі південно-західних регіонів, Донеччини та Луганщини.
Температура по Україні буде відносно однаковою. Вночі позначка термометра зупиниться на 17 – 22 градусах, вдень же досягатиме 31 – 36 градусів. Трохи прохолодніше буде у східних областях та в Сумській області. Там можна розраховувати на 25 – 30 градусів вдень.
Погода у столиці 28 серпня
Температура по області вночі досягатиме 17 – 22 градусів, вдень же не перевищить неймовірні 31 – 36 градусів. Жителі столиці можуть розраховувати на 20 – 22 градуси вночі та 33 – 35 градусів вдень.
Погода в обласних центрах
- Київ +33...+35
- Ужгород +33...+35
- Львів +31...+33
- Івано-Франківськ +33...+35
- Тернопіль +33...+35
- Чернівці +34...+36
- Хмельницький +33...+35
- Луцьк +32...+34
- Рівне +31...+33
- Житомир +33...+35
- Вінниця +33...+35
- Одеса +34...+36
- Миколаїв +34...+36
- Херсон +33...+35
- Сімферополь +33...+35
- Кропивницький +33...+35
- Черкаси +33...+35
- Чернігів +31...+35
- Суми +27...+29
- Полтава +31...+33
- Дніпро +31...+33
- Запоріжжя +32...+34
- Донецьк +29...+31
- Луганськ +29…+31
- Харків +27…+29
Погода в Україні 28 серпня / Скріншот з сайту Укргідрометцентру