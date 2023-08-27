Спека досі пекельна, проте вже з невеликим дощиком: прогноз погоди в Україні на 28 серпня

У понеділок, 28 серпня українцям варто очікувати не менш пекельної погоди – сонце не шкодуватиме нікого. Проте жителів багатьох областей порадує короткочасний дощ.

Похолодання очікувати не слід – дощ та спека в останні дні літа працюватимуть у тандемі. Саме тому варто поберегти голову, сховавши її від нещадних сонячних променів.

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Якою буде погода в Україні 28 серпня

Українці можуть очікувати на мінливу хмарність – також порадують короткочасні опади з грозами. Очкувати їх можна вночі у північній частині та вдень на решті територій України – однак є винятки. Життєдайної вологи не побачать жителі південно-західних регіонів, Донеччини та Луганщини.

Температура по Україні буде відносно однаковою. Вночі позначка термометра зупиниться на 17 – 22 градусах, вдень же досягатиме 31 – 36 градусів. Трохи прохолодніше буде у східних областях та в Сумській області. Там можна розраховувати на 25 – 30 градусів вдень.

Погода у столиці 28 серпня

Киянам також варто очікувати мінливу хмарність – місцями можливий короткочасний дощ з грозами. Вітер буде зовсім непостійний – його напрямок змінюватиметься протягом дня. Варто очікувати 3 – 8 метрів на секунду.

Температура по області вночі досягатиме 17 – 22 градусів, вдень же не перевищить неймовірні 31 – 36 градусів. Жителі столиці можуть розраховувати на 20 – 22 градуси вночі та 33 – 35 градусів вдень.

Погода в обласних центрах

Київ +33...+35

Ужгород +33...+35

Львів +31...+33

Івано-Франківськ +33...+35

Тернопіль +33...+35

Чернівці +34...+36

Хмельницький +33...+35

Луцьк +32...+34

Рівне +31...+33

Житомир +33...+35

Вінниця +33...+35

Одеса +34...+36

Миколаїв +34...+36

Херсон +33...+35

Сімферополь +33...+35

Кропивницький +33...+35

Черкаси +33...+35

Чернігів +31...+35

Суми +27...+29

Полтава +31...+33

Дніпро +31...+33

Запоріжжя +32...+34

Донецьк +29...+31

Луганськ +29…+31

Харків +27…+29

Погода в Україні 28 серпня / Скріншот з сайту Укргідрометцентру