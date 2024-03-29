До +24 й без опадів: прогноз погоди на 30 березня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у неділю, 30 березня радуватиме українців дуже теплими та сонячними днями. Температура в окремих регіонах сягатиме 24 градусів вище нуля.
Невеликі дощі можуть зіпсувати настрій лише жителям східних регіонів – однак лише вночі. Переважна частина територій же може не турбуватися і спокійно лишати парасольку вдома.
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Погода в Україні
Синоптики очікують, що 30 березня в Україні буде переважно мінлива хмарність. Опадів не прогнозується, однак на Сході можливі невеликі дощі вночі.
Вітер південний, у східних областях північно-західний. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду. Зазначається, що у Карпатах, вночі і у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі не опускатиметься нижче 3 – 8 градусів тепла, вдень ще стовпчики термометра підійматимуться до 16 – 21 градусів вище нуля. На заході країни повітря прогріватиметься до 24 градусів. На високогір'ї Карпат та узбережжі морів трохи прохолодніше – 11 – 16 градусів.
Погода у Києві
Як і у решті регіонів, у Київській області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер віятиме з південного напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
Температура по області вночі сягатиме 3 – 8 градусів тепла, вдень коливання фіксуватимуть на рівні позначок 16 – 21 градусів. У Києві вночі 4 – 6 градусів тепла, вдень – 18 – 20 градусів.
Погода в обласних центрах
- Київ +19...+21
- Ужгород +21...+23
- Львів +22...+24
- Івано-Франківськ +22...+24
- Тернопіль +21...+23
- Чернівці +22...+24
- Хмельницький +21...+23
- Луцьк +21...+23
- Рівне +20...+22
- Житомир +20...+22
- Вінниця +20...+22
- Одеса +18...+20
- Миколаїв +18...+20
- Херсон +17...+19
- Сімферополь +18...+20
- Кропивницький +18...+20
- Черкаси +18...+20
- Чернігів +17...+19
- Суми +16...+18
- Полтава +18...+20
- Дніпро +16...+18
- Запоріжжя +17...+19
- Донецьк +16...+18
- Луганськ +15...+17
- Харків +15...+17
Прогноз погоди в Україні на 30 березня / Укргідрометцентр