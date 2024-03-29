До +24 й без опадів: прогноз погоди на 30 березня

29 березня 2024, 14:43
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода у неділю, 30 березня радуватиме українців дуже теплими та сонячними днями. Температура в окремих регіонах сягатиме 24 градусів вище нуля.

Невеликі дощі можуть зіпсувати настрій лише жителям східних регіонів – однак лише вночі. Переважна частина територій же може не турбуватися і спокійно лишати парасольку вдома. 

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Погода в Україні

Синоптики очікують, що 30 березня в Україні буде переважно мінлива хмарність. Опадів не прогнозується, однак на Сході можливі невеликі дощі вночі.

Вітер південний, у східних областях північно-західний. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду. Зазначається, що у Карпатах, вночі і у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі не опускатиметься нижче 3 – 8 градусів тепла, вдень ще стовпчики термометра підійматимуться до 16 – 21 градусів вище нуля. На заході країни повітря прогріватиметься до 24 градусів. На високогір'ї Карпат та узбережжі морів трохи прохолодніше – 11 – 16 градусів.

Погода у Києві

Як і у решті регіонів, у Київській області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер віятиме з південного напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. 

Температура по області вночі сягатиме 3 – 8 градусів тепла, вдень коливання фіксуватимуть на рівні позначок 16 – 21 градусів. У Києві вночі 4 – 6 градусів тепла, вдень – 18 – 20 градусів.

Погода в обласних центрах

  • Київ +19...+21
  • Ужгород +21...+23
  • Львів +22...+24
  • Івано-Франківськ +22...+24
  • Тернопіль +21...+23
  • Чернівці +22...+24
  • Хмельницький +21...+23
  • Луцьк +21...+23
  • Рівне +20...+22
  • Житомир +20...+22
  • Вінниця +20...+22
  • Одеса +18...+20
  • Миколаїв +18...+20
  • Херсон +17...+19
  • Сімферополь +18...+20
  • Кропивницький +18...+20
  • Черкаси +18...+20
  • Чернігів +17...+19
  • Суми +16...+18
  • Полтава +18...+20
  • Дніпро +16...+18
  • Запоріжжя +17...+19
  • Донецьк +16...+18
  • Луганськ +15...+17
  • Харків +15...+17

Прогноз погоди в Україні на 30 березня / Укргідрометцентр

Автор: Дмитро Усик