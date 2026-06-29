Сильна спека збережеться, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 30 червня
У вівторок, 30 червня, в Україні очікується мінлива хмарність та місцями опади. Сильна спека в останній день червня переважатиме у західних та південно-західних областях.
Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
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Яку погоду прогнозують?
У нічні години короткочасний дощ можливий у східних областях. Вдень опади з грозами перемістяться на південну частину країни, а також на Закарпатську та Івано-Франківську області. В окремих західних районах можливі град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.
Вітер очікується північний та північно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Уночі температура повітря становитиме +18…+23 градуси, а у східних областях дещо прохолодніше – +15…+20 градусів.
У денні години стовпчики термомерів здебільшого коливатимуться в межах +29…+34 градусів. Найспекотніше буде на заході та південному заході, де прогнозують сильну спеку +35…+38 градусів. На сході країни температура повітря вдень становитиме +24…+29 градусів.
Яка буде температура в обласних центрах?
- Київ +31…+33;
- Ужгород +34…+36;
- Львів +31…+33;
- Івано-Франківськ +34…+36;
- Тернопіль +32…+34;
- Чернівці +34…+36;
- Хмельницький +32…+34;
- Луцьк +32…+34;
- Рівне +32…+34;
- Житомир +32…+34;
- Вінниця +31…+33;
- Одеса +30…+32;
- Миколаїв +33…+35;
- Херсон +32…+34;
- Сімферополь +28…+30;
- Кропивницький +33…+35;
- Черкаси +30…+32;
- Чернігів +29…+31;
- Суми +25…+27;
- Полтава +30…+32;
- Дніпро +29…+31;
- Запоріжжя +30…+32;
- Донецьк +26…+28;
- Луганськ +25…+27;
- Харків +25…+27.
Нагадаємо, вже у перші дні липня очікується поступове зниження денних температурних максимумів до більш комфортних +22...+28 градусів. Спочатку його зможуть відчути західні регіони. Водночас найближчим часом все ще очікуються теплі ночі з температурою +18…+24 градуси.