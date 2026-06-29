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24 Канал Новини України Сильна спека збережеться, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 30 червня
29 червня, 18:04
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Сильна спека збережеться, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 30 червня

Дарія Черниш

У вівторок, 30 червня, в Україні очікується мінлива хмарність та місцями опади. Сильна спека в останній день червня переважатиме у західних та південно-західних областях.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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Яку погоду прогнозують?

У нічні години короткочасний дощ можливий у східних областях. Вдень опади з грозами перемістяться на південну частину країни, а також на Закарпатську та Івано-Франківську області. В окремих західних районах можливі град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Вітер очікується північний та північно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Уночі температура повітря становитиме +18…+23 градуси, а у східних областях дещо прохолодніше – +15…+20 градусів.

У денні години стовпчики термомерів здебільшого коливатимуться в межах +29…+34 градусів. Найспекотніше буде на заході та південному заході, де прогнозують сильну спеку +35…+38 градусів. На сході країни температура повітря вдень становитиме +24…+29 градусів.

Яка буде температура в обласних центрах?

  • Київ +31…+33;
  • Ужгород +34…+36;
  • Львів +31…+33;
  • Івано-Франківськ +34…+36;
  • Тернопіль +32…+34;
  • Чернівці +34…+36;
  • Хмельницький +32…+34;
  • Луцьк +32…+34;
  • Рівне +32…+34;
  • Житомир +32…+34;
  • Вінниця +31…+33;
  • Одеса +30…+32;
  • Миколаїв +33…+35;
  • Херсон +32…+34;
  • Сімферополь +28…+30;
  • Кропивницький +33…+35;
  • Черкаси +30…+32;
  • Чернігів +29…+31;
  • Суми +25…+27;
  • Полтава +30…+32;
  • Дніпро +29…+31;
  • Запоріжжя +30…+32;
  • Донецьк +26…+28;
  • Луганськ +25…+27;
  • Харків +25…+27.

Прогноз погоди в Україні на 30 червня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, вже у перші дні липня очікується поступове зниження денних температурних максимумів до більш комфортних +22...+28 градусів. Спочатку його зможуть відчути західні регіони. Водночас найближчим часом все ще очікуються теплі ночі з температурою +18…+24 градуси.

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