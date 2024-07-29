Спека покидає Україну, у частині областей – дощі: якою буде погода 30 липня

Насолодитися довгоочікуваним приємним похолоданням українці зможуть уже з 30 липня. Ба більше, в деяких областях синоптики прогнозують короткочасні дощі.

Також варто бути пильними, адже синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Удень мало не всю Україну можуть накрити пориви вітру швидкістю до 15 – 20 метрів на секунду.

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Якою буде погода в Україні 30 липня

В Україні 30 липня очікується мінлива хмарність. У північних регіонах, вночі також і в Донецькій та Луганській областях, вдень у більшості центральних та Харківській областях місцями можливі короткочасні дощі. На решті території країни опадів не передбачається.

Вітер буде переважно північно-західним, зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів за Цельсієм, вдень від 20 до 25 градусів. На півдні країни вночі буде тепліше – 15 – 20 градусів, вдень – 24 – 29 градусів.

Також синоптики попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. 30 липня вночі в північній частині країни, а вдень по всій Україні, крім півдня, можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів на секунду. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Якою буде погода в Києві та області

На Київщині 30 липня очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть короткочасні дощі. Вітер буде північно-західний, зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. Температура по області вночі складатиме 11 – 16 градусів, вдень – 20 – 25 градусів. У Києві вночі буде 14 – 16 градусів, вдень – 22 – 24 градуси.

Пориви вітру швидкістю до 15 – 20 метрів на секунду не оминуть і столицю. На Київщині оголошено також І рівень небезпечності.

Якою буде температура в обласних центрах України

Київ +22...+24

Ужгород +24...+26

Львів +22...+24

Івано-Франківськ +21...+23

Тернопіль +22...+24

Чернівці +22...+24

Хмельницький +21...+23

Луцьк +22...+24

Рівне +21...+23

Житомир +22...+24

Вінниця +21...+23

Одеса +25...+27

Миколаїв +26...+28

Херсон +26...+28

Сімферополь +26...+28

Кропивницький +22...+24

Черкаси +21...+23

Чернігів +21...+23

Суми +20...+22

Полтава +21...+23

Дніпро +22...+24

Запоріжжя +26...+28

Донецьк +22...+24

Луганськ +22...+24

Харків +21...+23

Жителів Києва та Київської області, як і всієї України, закликають бути обережними та враховувати погодні умови при плануванні своїх справ на цей день.

Прогноз погоди в Україні 30 липня / Карта Укргідрометцентру