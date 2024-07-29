Спека покидає Україну, у частині областей – дощі: якою буде погода 30 липня
Джерело:Укргідрометцентр
Насолодитися довгоочікуваним приємним похолоданням українці зможуть уже з 30 липня. Ба більше, в деяких областях синоптики прогнозують короткочасні дощі.
Також варто бути пильними, адже синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Удень мало не всю Україну можуть накрити пориви вітру швидкістю до 15 – 20 метрів на секунду.
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Якою буде погода в Україні 30 липня
В Україні 30 липня очікується мінлива хмарність. У північних регіонах, вночі також і в Донецькій та Луганській областях, вдень у більшості центральних та Харківській областях місцями можливі короткочасні дощі. На решті території країни опадів не передбачається.
Вітер буде переважно північно-західним, зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів за Цельсієм, вдень від 20 до 25 градусів. На півдні країни вночі буде тепліше – 15 – 20 градусів, вдень – 24 – 29 градусів.
Також синоптики попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. 30 липня вночі в північній частині країни, а вдень по всій Україні, крім півдня, можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів на секунду. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).
Якою буде погода в Києві та області
На Київщині 30 липня очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть короткочасні дощі. Вітер буде північно-західний, зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. Температура по області вночі складатиме 11 – 16 градусів, вдень – 20 – 25 градусів. У Києві вночі буде 14 – 16 градусів, вдень – 22 – 24 градуси.
Пориви вітру швидкістю до 15 – 20 метрів на секунду не оминуть і столицю. На Київщині оголошено також І рівень небезпечності.
Якою буде температура в обласних центрах України
- Київ +22...+24
- Ужгород +24...+26
- Львів +22...+24
- Івано-Франківськ +21...+23
- Тернопіль +22...+24
- Чернівці +22...+24
- Хмельницький +21...+23
- Луцьк +22...+24
- Рівне +21...+23
- Житомир +22...+24
- Вінниця +21...+23
- Одеса +25...+27
- Миколаїв +26...+28
- Херсон +26...+28
- Сімферополь +26...+28
- Кропивницький +22...+24
- Черкаси +21...+23
- Чернігів +21...+23
- Суми +20...+22
- Полтава +21...+23
- Дніпро +22...+24
- Запоріжжя +26...+28
- Донецьк +22...+24
- Луганськ +22...+24
- Харків +21...+23
Прогноз погоди в Україні 30 липня / Карта Укргідрометцентру