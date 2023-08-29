Нарешті похолодання, але не всюди: якою буде погода 30 серпня

29 серпня 2023, 14:49
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Джерело:

Укргідрометцентр

У середу на Заході України значно знизиться температура і дощитиме, а інші регіони потерпатимуть від спеки. Також на 30 серпня є два попередження – одне про пожежну небезпеку, а інше про перший (жовтий) рівень небезпечності.

Коли закінчиться спека – це, напевно, друга думка українців після думок про нашу перемогу. І це нарешті станеться! Але, на жаль, тільки на Заході України. Утім, шалених +35 градусів уже не прогнозують ніде, тож температурних рекордів у середу 30 серпня не чекаємо.

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Якою буде погода в Україні 30 серпня

У західних областях буде хмарно з проясненнями, вночі помірні, а вдень значні дощі, грози, вдень  в окремих районах град та шквали 15 – 20 метри на секунду. Температура вночі +15...+20 градусів, удень +23...+28 градусів, на Закарпатті +20...+25 градусів.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі +17...+22 градуси, вдень +28...+33 градуси; у східних областях вночі +11...+16 градусів, вдень +24...+29 градусів.

Вітер східний, південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Погода у столиці та області

У столичному регіоні буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура по області вночі +17...+22 градуси, вдень +28...+33 градуси. У Києві вночі +20...+22 градуси, вдень +31...+33 градуси.

Попередження про небезпеку

Їх на 30 серпня цілих два.

29 – 30 серпня в Україні, крім Запорізької, Луганської, Івано-Франківської, Львівської, Волинської, Закарпатської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Будь ласка, не розпалюйте багаття в лісах і не спалюйте стерню в цей час!

Пожежна небезпека 30 серпня / Укргідрометцентр

Інше попередження пов'язане з дощами на Заході України. 30 серпня в західних областях грози, вдень значні дощі, в окремих районах град та шквали 15 – 20 метри на секунду, тож оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності. Не виходьте на вулицю під час грози!

Перший рівень небезпечності 30 серпня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

  • Київ +31...+33
  • Ужгород +22...+24
  • Львів +24...+26
  • Івано-Франківськ +24...+26
  • Тернопіль +26...+28
  • Чернівці +27...+29
  • Хмельницький +26...+28
  • Луцьк +25...+27
  • Рівне +27...+29
  • Житомир +30...+32
  • Вінниця +27...+29
  • Одеса +29...+31
  • Миколаїв +30...+32
  • Херсон +28...+30
  • Сімферополь +28...+30
  • Кропивницький +30...+32
  • Черкаси +30...+32
  • Чернігів +30...+32
  • Суми +29...+31
  • Полтава +29...+31
  • Дніпро +27...+29
  • Запоріжжя +28...+30
  • Донецьк +26...+28
  • Луганськ +24…+26
  • Харків +26…+28

Прогноз погоди на 30 серпня / Укргідрометцентр

Автор: Ірина Чеботнікова