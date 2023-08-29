Нарешті похолодання, але не всюди: якою буде погода 30 серпня
Джерело:Укргідрометцентр
У середу на Заході України значно знизиться температура і дощитиме, а інші регіони потерпатимуть від спеки. Також на 30 серпня є два попередження – одне про пожежну небезпеку, а інше про перший (жовтий) рівень небезпечності.
Коли закінчиться спека – це, напевно, друга думка українців після думок про нашу перемогу. І це нарешті станеться! Але, на жаль, тільки на Заході України. Утім, шалених +35 градусів уже не прогнозують ніде, тож температурних рекордів у середу 30 серпня не чекаємо.
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Якою буде погода в Україні 30 серпня
У західних областях буде хмарно з проясненнями, вночі помірні, а вдень значні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15 – 20 метри на секунду. Температура вночі +15...+20 градусів, удень +23...+28 градусів, на Закарпатті +20...+25 градусів.
На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі +17...+22 градуси, вдень +28...+33 градуси; у східних областях вночі +11...+16 градусів, вдень +24...+29 градусів.
Вітер східний, південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
Погода у столиці та області
У столичному регіоні буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура по області вночі +17...+22 градуси, вдень +28...+33 градуси. У Києві вночі +20...+22 градуси, вдень +31...+33 градуси.
Попередження про небезпеку
Їх на 30 серпня цілих два.
29 – 30 серпня в Україні, крім Запорізької, Луганської, Івано-Франківської, Львівської, Волинської, Закарпатської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Будь ласка, не розпалюйте багаття в лісах і не спалюйте стерню в цей час!
Пожежна небезпека 30 серпня / Укргідрометцентр
Інше попередження пов'язане з дощами на Заході України. 30 серпня в західних областях грози, вдень значні дощі, в окремих районах град та шквали 15 – 20 метри на секунду, тож оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності. Не виходьте на вулицю під час грози!
Перший рівень небезпечності 30 серпня / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ +31...+33
- Ужгород +22...+24
- Львів +24...+26
- Івано-Франківськ +24...+26
- Тернопіль +26...+28
- Чернівці +27...+29
- Хмельницький +26...+28
- Луцьк +25...+27
- Рівне +27...+29
- Житомир +30...+32
- Вінниця +27...+29
- Одеса +29...+31
- Миколаїв +30...+32
- Херсон +28...+30
- Сімферополь +28...+30
- Кропивницький +30...+32
- Черкаси +30...+32
- Чернігів +30...+32
- Суми +29...+31
- Полтава +29...+31
- Дніпро +27...+29
- Запоріжжя +28...+30
- Донецьк +26...+28
- Луганськ +24…+26
- Харків +26…+28
Прогноз погоди на 30 серпня / Укргідрометцентр