Рік завершується морозами: чи буде в Україні ще сильніше похолодання 30 і 31 грудня
- Холодний циклон зі Східної Європи принесе в Україну морози в найближчі дні.
- Температура вночі досягне позначки понад -10 градусів, а вдень буде тепліше.
Україну накрив холодний циклон зі Східної Європи, який принесе перед Новим роком по-справжньому зимову погоду. В останні дні грудня прогнозуються морози вночі й дещо теплішу погоду вдень.
Про погоду 30 і 31 грудня 24 Канал пише з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Чи будуть морози 30 і 31 грудня?
Як повідомляють синоптики, 30 грудня невеликий сніг та нічні морози прогнозуються в більшості областей України. В останній день року, 31 грудня, опадів не прогнозують лише на Півдні та Південному Сході.
У західній частині пориви вітру протягом 30 і 31 грудня можуть сягати 15 – 20 метрів за секунду.
Вночі мороз посилюватиметься. Стовпчики термометра показуватимуть від 1 до 9 градусів морозу. На Сході, Північному Сході та в Карпатах температура впаде ще сильніше – до -13 градусів. Однак у денний час 30 і 31 грудня ставатиме дещо тепліше: синоптики прогнозують, що буде від 6 градусів морозу до 2 градусів тепла.
Якою буде погода в новорічну ніч та на початку січня?
Синоптики вже зробили прогноз погоди на ніч 31 грудня. Так Ігор Кібальчич пише, що вдень 31 грудня температура буде нестабільною та коливатиметься від 7 до 12 градусів морозу. У Карпатах буде дещо прохолодніше – там прогнозують до -16 градусів. Вночі температурні показники трохи знизяться.
У четвер сніг ітиме в західних, північних областях, а також у Криму. На дорогах можливе виникнення ожеледиці.
Начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла, що початок 2026 року буде морозним. Вона пояснила, що температурний режим цими днями якраз переходить на зимовий.