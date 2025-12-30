Рік завершується морозами: чи буде в Україні ще сильніше похолодання 30 і 31 грудня

Україну накрив холодний циклон зі Східної Європи, який принесе перед Новим роком по-справжньому зимову погоду. В останні дні грудня прогнозуються морози вночі й дещо теплішу погоду вдень.

Про погоду 30 і 31 грудня 24 Канал пише з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Снігопади і морози до -19: де початок року буде найхолоднішим – прогноз на тиждень

Чи будуть морози 30 і 31 грудня?

Як повідомляють синоптики, 30 грудня невеликий сніг та нічні морози прогнозуються в більшості областей України. В останній день року, 31 грудня, опадів не прогнозують лише на Півдні та Південному Сході.

У західній частині пориви вітру протягом 30 і 31 грудня можуть сягати 15 – 20 метрів за секунду.

Вночі мороз посилюватиметься. Стовпчики термометра показуватимуть від 1 до 9 градусів морозу. На Сході, Північному Сході та в Карпатах температура впаде ще сильніше – до -13 градусів. Однак у денний час 30 і 31 грудня ставатиме дещо тепліше: синоптики прогнозують, що буде від 6 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Якою буде погода в новорічну ніч та на початку січня?