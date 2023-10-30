Тепло та мінлива хмарність: прогноз погоди на 31 жовтня

У вівторок, 31 жовтня, погода в Україні буде теплою та сухою. Також синоптики прогнозують пориви вітру у деяких регіонах.

Другий місяць осені добігає кінця, а погода стає все більш зимовою, проте поки нас очікує ще кілька теплих днів. У останній день жовтня небо над Україною буде вкрите хмарами, проте опади очікуються лише місцями.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики прогнозують мінливу хмарність, проте невеликий дощ може пройти лише у західних регіонах. Крім цього, на Півдні вночі та вранці очікується туман.

Вітер переважно південний, 7-12 метрів на секунду, в Карпатах місцями пориви 19-24 метрів за секунду. Температура вночі +7...+12 градусів, на узбережжі морів до +15 градусів, у східних областях +4...+9 тепла, а вдень +15...+20 градусів. У південних регіонах температура прогріється до +24 градусів.

Якою буде погода в Києві та області

У столиці та на Київщині опадів не прогнозують. Вітер буде південним, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в області вночі прогріється до +7...+12 градусів, вдень +15...+20 градусів.

У Києві вночі синоптики прогнозують +10...+12, а вдень +18...+20 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +20...+22

Ужгород +17...+19

Львів +18...+20

Івано-Франківськ +18...+20

Тернопіль +19...+21

Чернівці +18...+20

Хмельницький +19...+21

Луцьк +18...+20

Рівне +18...+20

Житомир +17...+19

Вінниця +19...+21

Одеса +21...+23

Миколаїв +20...+22

Херсон +20...+22

Сімферополь +21...+23

Кропивницький +20...+22

Черкаси +19...+21

Чернігів +17...+19

Суми +17...+19

Полтава +19...+21

Дніпро +20...+22

Запоріжжя +18...+20

Донецьк +18...+20

Луганськ +17...+19

Харків +18...+20



Якою буде погода в Україні 31 жовтня / Укргідрометцентр

