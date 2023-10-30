Тепло та мінлива хмарність: прогноз погоди на 31 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
У вівторок, 31 жовтня, погода в Україні буде теплою та сухою. Також синоптики прогнозують пориви вітру у деяких регіонах.
Другий місяць осені добігає кінця, а погода стає все більш зимовою, проте поки нас очікує ще кілька теплих днів. У останній день жовтня небо над Україною буде вкрите хмарами, проте опади очікуються лише місцями.
Дивіться також Нові температурні рекорди: початок листопада в Україні буде аномально теплим
Якою буде погода в Україні
Синоптики прогнозують мінливу хмарність, проте невеликий дощ може пройти лише у західних регіонах. Крім цього, на Півдні вночі та вранці очікується туман.
Вітер переважно південний, 7-12 метрів на секунду, в Карпатах місцями пориви 19-24 метрів за секунду. Температура вночі +7...+12 градусів, на узбережжі морів до +15 градусів, у східних областях +4...+9 тепла, а вдень +15...+20 градусів. У південних регіонах температура прогріється до +24 градусів.
Якою буде погода в Києві та області
У столиці та на Київщині опадів не прогнозують. Вітер буде південним, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в області вночі прогріється до +7...+12 градусів, вдень +15...+20 градусів.
У Києві вночі синоптики прогнозують +10...+12, а вдень +18...+20 градусів.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +20...+22
- Ужгород +17...+19
- Львів +18...+20
- Івано-Франківськ +18...+20
- Тернопіль +19...+21
- Чернівці +18...+20
- Хмельницький +19...+21
- Луцьк +18...+20
- Рівне +18...+20
- Житомир +17...+19
- Вінниця +19...+21
- Одеса +21...+23
- Миколаїв +20...+22
- Херсон +20...+22
- Сімферополь +21...+23
- Кропивницький +20...+22
- Черкаси +19...+21
- Чернігів +17...+19
- Суми +17...+19
- Полтава +19...+21
- Дніпро +20...+22
- Запоріжжя +18...+20
- Донецьк +18...+20
- Луганськ +17...+19
- Харків +18...+20