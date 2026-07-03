Замість спеки – дощі та грози: прогноз погоди на 4 липня

У суботу, 4 липня, майже всю територію України накриють дощі та грози. У деяких областях синоптики прогнозують сильні опади, град і шквали до 20 метрів за секунду.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Читайте також Вишгород пливе: Київщину раптово накрила негода, а злива з градом затопила вулиці

Чого чекати від погоди 4 липня?

4 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Уночі дощі з грозами прогнозують у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях, а вдень опади поширяться майже на всю територію країни, за винятком південно-західних регіонів.

За прогнозом синоптиків, місцями можливі грози, град і шквали швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме 13 – 18 градусів, удень – 21 – 26 градусів. На півдні та сході країни буде тепліше: вночі 18 – 23 градуси, вдень повітря прогріється до 26 – 31 градуса.

Якою буде температура у великих містах?

Київ +22…+24;

Ужгород +22…+24;

Львів +17…+19;

Івано-Франківськ +19…+21;

Тернопіль +18…+20;

Чернівці +20…+22;

Хмельницький +18…+20;

Луцьк +19…+21;

Рівне +19…+21;

Житомир +20…+22;

Вінниця +20…+22;

Одеса +25…+27;

Миколаїв +26…+28;

Херсон +26…+28;

Сімферополь +26…+28;

Кропивницький +22…+24;

Черкаси +21…+23;

Чернігів +21…+23;

Суми +19…+21;

Полтава +21…+23;

Дніпро +24…+26;

Запоріжжя +25…+27;

Донецьк +27…+29;

Луганськ +29…+31;

Харків +27…+29.

Прогноз погоди на 4 липня 2026 / Фото: Укргідрометцентр

До слова, раніше начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань вже попереджав, що після сильної спеки Україною пройде прохолодна повітряна маса з акваторії Північного моря. Вона зустрінеться з розпеченим африканським повітрям, що спричинить розвиток дощів з грозами.

Як свідчать попередні прогностичні розрахунки, спека з регіонів відступить щонайменше на тиждень.