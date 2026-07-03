Замість спеки – дощі та грози: прогноз погоди на 4 липня
У суботу, 4 липня, майже всю територію України накриють дощі та грози. У деяких областях синоптики прогнозують сильні опади, град і шквали до 20 метрів за секунду.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
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Чого чекати від погоди 4 липня?
4 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Уночі дощі з грозами прогнозують у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях, а вдень опади поширяться майже на всю територію країни, за винятком південно-західних регіонів.
За прогнозом синоптиків, місцями можливі грози, град і шквали швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме 13 – 18 градусів, удень – 21 – 26 градусів. На півдні та сході країни буде тепліше: вночі 18 – 23 градуси, вдень повітря прогріється до 26 – 31 градуса.
Якою буде температура у великих містах?
- Київ +22…+24;
- Ужгород +22…+24;
- Львів +17…+19;
- Івано-Франківськ +19…+21;
- Тернопіль +18…+20;
- Чернівці +20…+22;
- Хмельницький +18…+20;
- Луцьк +19…+21;
- Рівне +19…+21;
- Житомир +20…+22;
- Вінниця +20…+22;
- Одеса +25…+27;
- Миколаїв +26…+28;
- Херсон +26…+28;
- Сімферополь +26…+28;
- Кропивницький +22…+24;
- Черкаси +21…+23;
- Чернігів +21…+23;
- Суми +19…+21;
- Полтава +21…+23;
- Дніпро +24…+26;
- Запоріжжя +25…+27;
- Донецьк +27…+29;
- Луганськ +29…+31;
- Харків +27…+29.
До слова, раніше начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань вже попереджав, що після сильної спеки Україною пройде прохолодна повітряна маса з акваторії Північного моря. Вона зустрінеться з розпеченим африканським повітрям, що спричинить розвиток дощів з грозами.
Як свідчать попередні прогностичні розрахунки, спека з регіонів відступить щонайменше на тиждень.