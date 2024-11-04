Сильні пориви вітру в Україні: негода омине лише одну область

4 листопада в Україні прогнозують І рівень небезпеки. Синоптики наголошують, що більшість областей зазнають сильного вітру з поривами до 20 метрів за секунду.

В Україні оголошено штормове попередження через сильні пориви вітру, які охоплять більшість регіонів. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Український гідрометцентр.

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Що передають синоптики

Лише Закарпаття залишиться поза впливом цієї негоди.

Прогноз погоди станом на 4 листопада 13:00 / Фото з Укргідрометцентру

Зверніть увагу! За даними Українського гідрометцентру, в більшості областей очікуються пориви вітру в межах 15 – 20 метрів за секунду, що може призвести до ускладнень у русі транспорту і загроз для безпеки.

Внаслідок цього в країні введено жовтий рівень небезпеки, який вказує на ймовірність виникнення небезпечних ситуацій. Синоптики закликають мешканців бути обережними та вжити заходів для захисту себе та свого майна під час цього явища.

Що відомо про прогноз погоди на 4 листопада