Місцями пройдуть дощі, небо буде вкрите хмарами: прогноз погоди на 5 березня

У вівторок 5 березня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями пройде мокрий дощ зі снігом.

Небо над Україною буде вкрите хмарами, однак сонце буде пробиватися крізь хмари. На Заході України пройде невеликий дощ, однак на решті територій опадів не буде.

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Якою буде погода в Україні

Опади у західних областях будуть у вигляді мокрого снігу з дощем. Синоптики прогнозують, що вітер південно – східний, східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі буде +3 градусів тепла до -2 градусів морозу; вдень стовпчики термометра покажуть +5...+10 градуси тепла, в західних областях, на півдні Одещини та в Криму +11...+16 градуси.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області також буде хмарно з проясненнями, без опадів️. Синоптики прогнозують, що вітер південно – східний ️, 5 – 10 метри за секунду.

Температура повітря вночі буде від +3 тепла до -2 морозу, вдень +5...+10 градусів тепла. У Києві вночі близько 0, вдень +7...+9 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ – +8...+10

Ужгород – +14...+16

Львів – +13...+15

Івано-Франківськ – +13...+15

Тернопіль – +13...+15

Чернівці – +12...+14

Хмельницький – +12...+14

Луцьк – +13...+15

Рівне – +12...+14

Житомир – +8...+10

Вінниця – +8...+10

Одеса – +7...+9

Миколаїв – +7...+9

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +8...+10

Чернігів – +6...+8

Суми – +6...+8

Полтава – +6...+8

Дніпро – +8...+10

Запоріжжя – +9...+11

Донецьк – +7...+9

Луганськ – +5...+7

Харків – +6...+8



Прогноз погоди на 5 березня / Укргідрометцентр