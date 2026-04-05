До +19 тепла, але місцями з дощами: прогноз погоди на 5 квітня

У неділю, 5 квітня, на українців очікує мінлива хмарність та приємне весняне тепло. У більшості регіонів дощів не очікується, проте так буде не всюди.

Прогноз погоди на 5 квітня опублікували в Укргідрометцентрі.

Чого очікувати від погоди 5 квітня?

Уночі на південному сході та у східних областях місцями прогнозують невеликий дощ. Вітер цього дня віятиме у північно-західному напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі триматиметься в позначках 2 – 7 градусів тепла. А вдень термометри покажуть +11…+16 градусів, при цьому, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті очікується до +19.

У Карпатах ситуація, очікувано, дещо інша. Там уночі буде 0… +5 градусів тепла, вдень +9…+14 градусів.

Якою буде температура в обласних центрах?

Київ +13...+15

Ужгород +16...+18

Львів +16...+18

Івано-Франківськ +16...+18

Тернопіль +16...+18

Чернівці +16...+18

Хмельницький +13...+15

Луцьк +13...+15

Рівне +13...+15

Житомир +13...+15

Вінниця +13...+15

Одеса +16...+18

Миколаїв +16...+18

Херсон +16...+18

Сімферополь +16...+18

Кропивницький +16...+18

Черкаси +13...+15

Чернігів +13...+15

Суми +13...+15

Полтава +13...+15

Дніпро +13...+15

Запоріжжя +16...+18

Донецьк +15...+17

Луганськ +16...+18

Харків +15...+17

Прогноз погоди на 5 квітня / Зображення Укргідрометцентру

