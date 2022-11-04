Осінь насолоджується вихідним: прогноз погоди на 5 листопада

Погода в Україні у суботу, 5 листопада, буде лагідною та спокійною. Суттєвих опадів не прогнозують.

Синоптики зауважили, що місцями дощитиме лише на Сході. Окрім того, у центральних та східних областях землю огорне туман.

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Температура суттєво не зміниться.

Прогноз синоптикині Діденко

Наталка Діденко зауважила, що у суботу найтепліше буде на Півдні. Там прогнозують до +17 градусів. Також лагідною осінньою погодою зможуть насолодитися жителі Заходу. Найпрохолодніше буде на Сході та Півночі. Там температура повітря опуститься до +5...+9 градусів.

Середня денна температура становитиме +7… +12 градусів.

Київська погода наперед обіцяє бути спокійною, враховуючи надмір стресових ситуацій та нервових коливань навколо,

– мовиться у повідомленні.

Погода в містах України

Ужгород – +11...13

Львів – +5...11

Івано-Франківськ – +4...+12

Тернопіль – +4...11

Чернівці – +5...13

Хмельницький – +4...11

Луцьк – +4...+10

Рівне – +3...+10

Житомир – +3...+9

Вінниця – +6...+11

Одеса – +11...+14

Миколаїв – +7...+13

Херсон – +4...+15

Сімферополь – +4...+14

Кропивницький – +4...+10

Черкаси – +6...+9

Чернігів – +2...+7

Суми – +2...+4

Полтава – +3...+9

Дніпро – +4...+9

Запоріжжя – +4...+12

Донецьк – +1...+8

Луганськ – +3...+5

Харків – +3...+4

Київ – +1...+10



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