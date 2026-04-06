Пригріє до +20, але з дощем і сильним вітром: прогноз погоди на 6 квітня
У понеділок, 6 квітня, в Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Більшість областей накриє дощ з поривами вітру до 20 метрів за секунду.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Дивіться також "Як до +33, так і до -22 градусів": чи нормальними є температурні коливання у квітні
Яку погоду чекати 6 квітня?
За даними синоптиків, у понеділок хмарна погода з проясненнями буде по всій Україні. Вночі дощі йтимуть у більшості західних областей, а вдень – по всій території країни, окрім південного сходу.
Південно-західний вітер переходитиме у північно-західний. Його швидкість буде 7 – 12 метрів за секунду. Пориви у 15 – 20 метрів за секунду очікуються уночі в Карпатах, а вдень – на заході, переважно на півночі та в центрі країни.
Синоптики прогнозують, що температура повітря в нічні години буде від +3 до +8 градусів. Водночас на сході та північному сході прохолодніше – від +1 до +6 градусів. На поверхні ґрунту можливі заморозки від 0 до -3 градусів.
Удень температура повітря на заході буде +11 – +16 градусів, а в інших областях пригріє до +15 – +20 градусів.
Яка буде температура у великих містах?
- Київ +13...+15
- Ужгород +15...+17
- Львів +11...+13
- Івано-Франківськ +13...+15
- Тернопіль +13...+15
- Чернівці +13...+15
- Хмельницький +13...+15
- Луцьк +11...+13
- Рівне +11...+13
- Житомир +13...+15
- Вінниця +17...+19
- Одеса +18...+20
- Миколаїв +18...+20
- Херсон +17...+19
- Сімферополь +17...+19
- Кропивницький +20...+22
- Черкаси +18...+20
- Чернігів +13...+15
- Суми +13...+15
- Полтава +17...+19
- Дніпро +18...+20
- Запоріжжя +17...+19
- Донецьк +18...+20
- Луганськ +17...+19
- Харків +17...+19
Яку погоду принесе квітень?
Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт пояснив 24 Каналу, що весна – перехідний сезон між зимою та літом. Тому березень і квітень є мінливими, а температура може коливатись від +33 до -22 градусів.
Наприклад орієнтовно з 9 – 10 квітня синоптик прогнозує похолодання та заморозки уночі. Вдень температура повітря місцями знизиться до +1 – +8 градусів. Водночас на півдні буде дещо тепліше.