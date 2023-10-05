Подекуди дощі, мінлива хмарність та похолодання: прогноз погоди в Україні на 6 жовтня

5 жовтня 2023, 14:39
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Погода в Україні у п'ятницю, 6 жовтня, буде теплою. Щоправда, температура повітря на декілька градусів понизиться, порівняно з 5 жовтня.

На всій території України синоптики прогнозують мінливу хмарність. Подекуди будуть невеликі дощі. 

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Яка погода буда в регіонах України

У більшості регіонів України опадів не прогнозують. Невеликий дощ обіцяють вночі в Одеській, Миколаївській областях, а також місцями на півночі країни. Окрім того, дощитиме протягом дня на Лівобережжі країни, на півдні – подекуди з грозами.

В Україні буде південно-західний вітер, який переходитиме на північно-західний та сягатиме 7 – 12 метрів за секунду. Окрім того, пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду подекуди прогнозують в північно-східних та східних областях. 

Середня температура повітря в Україні протягом дня коливатиметься в межах 14 – 19 градусів, вночі – 7 – 12 градусів. У південних регіонах буде дещо тепліше: до 18 – 23 градусів протягом дня та до 11 – 16 градусів вночі. На високогір'ї Карпат вночі стовпчик термометра опуститься до 2 – 7 градусів тепла, вдень – до 9 – 14 градусів. 

На Київщині температура повітря вдень коливатиметься в межах 14 – 19 градусів, вночі – 7 – 12 градусів. У столиці України прогнозують орієнтовно 14 – 16 градусів вночі та 10 – 12 градусів вдень. Окрім того, у Київській області вночі місцями прогнозують невеликий дощ, вдень – без опадів. Вітер буде північно-західний 7 – 12 метрів за секунду. 

Якою буде погода в містах України

  • Київ +14...+16
  • Ужгород +16...+18
  • Львів +15...+17
  • Івано-Франківськ +15...+17
  • Тернопіль +14...+16
  • Чернівці +15...+17
  • Хмельницький +14...+16
  • Луцьк +14...+16
  • Рівне +14...+16
  • Житомир +14...+16
  • Вінниця +16...+18
  • Одеса +21...+23
  • Миколаїв +20...+22
  • Херсон +19...+21
  • Сімферополь +19...+21
  • Кропивницький +17...+19
  • Черкаси +16...+18
  • Чернігів +13...+15
  • Суми +13...+15
  • Полтава +15...+17
  • Дніпро +18...+20
  • Запоріжжя +19...+21
  • Донецьк +16...+18
  • Луганськ +16...+18
  • Харків +15...+17

Прогноз погоди на 6 жовтня / Фото Укргідрометцентру

Автор: Діана Квасневська