Подекуди дощі, мінлива хмарність та похолодання: прогноз погоди в Україні на 6 жовтня

Погода в Україні у п'ятницю, 6 жовтня, буде теплою. Щоправда, температура повітря на декілька градусів понизиться, порівняно з 5 жовтня.

На всій території України синоптики прогнозують мінливу хмарність. Подекуди будуть невеликі дощі.

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Яка погода буда в регіонах України

У більшості регіонів України опадів не прогнозують. Невеликий дощ обіцяють вночі в Одеській, Миколаївській областях, а також місцями на півночі країни. Окрім того, дощитиме протягом дня на Лівобережжі країни, на півдні – подекуди з грозами.

В Україні буде південно-західний вітер, який переходитиме на північно-західний та сягатиме 7 – 12 метрів за секунду. Окрім того, пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду подекуди прогнозують в північно-східних та східних областях.

Середня температура повітря в Україні протягом дня коливатиметься в межах 14 – 19 градусів, вночі – 7 – 12 градусів. У південних регіонах буде дещо тепліше: до 18 – 23 градусів протягом дня та до 11 – 16 градусів вночі. На високогір'ї Карпат вночі стовпчик термометра опуститься до 2 – 7 градусів тепла, вдень – до 9 – 14 градусів.

На Київщині температура повітря вдень коливатиметься в межах 14 – 19 градусів, вночі – 7 – 12 градусів. У столиці України прогнозують орієнтовно 14 – 16 градусів вночі та 10 – 12 градусів вдень. Окрім того, у Київській області вночі місцями прогнозують невеликий дощ, вдень – без опадів. Вітер буде північно-західний 7 – 12 метрів за секунду.

Якою буде погода в містах України

Київ +14...+16

Ужгород +16...+18

Львів +15...+17

Івано-Франківськ +15...+17

Тернопіль +14...+16

Чернівці +15...+17

Хмельницький +14...+16

Луцьк +14...+16

Рівне +14...+16

Житомир +14...+16

Вінниця +16...+18

Одеса +21...+23

Миколаїв +20...+22

Херсон +19...+21

Сімферополь +19...+21

Кропивницький +17...+19

Черкаси +16...+18

Чернігів +13...+15

Суми +13...+15

Полтава +15...+17

Дніпро +18...+20

Запоріжжя +19...+21

Донецьк +16...+18

Луганськ +16...+18

Харків +15...+17

Прогноз погоди на 6 жовтня / Фото Укргідрометцентру