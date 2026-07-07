Небо закриють хмари, а вдень піде дощ: прогноз погоди на 8 липня
Погода у середу, 8 липня, буде хмарною. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, а у низці областей пройдуть грози.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
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Яка буде погода 8 липня?
Погода у середу, 8 липня, буде нестійкою через активний атмосферний фронт, що переміститься із Західної Європи та буде пов'язаний із циклоном над Балтикою.
Він спричинить короткочасні дощі різної інтенсивності в супроводі гроз, місцями з градом і шквалами. Тиск інтенсивно падатиме, вологість зазнаватиме коливань.
За фронтом надходитиме прохолодніше повітря із заходу, що буде відчутніше, особливо вдень, у західних, Вінницькій та більшості північних областей.
Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Короткочасні дощі, вдень, крім заходу та крайнього сходу, грози, у південних, центральних, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі, в окремих районах град, шквали.
Лише у південно-східній частині вночі без опадів. Вітер буде південно-західний, західний та дутиме зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.
Вдень у західних та північних областях пориви сягатимуть 20 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла, а вдень – 24 – 29. У західних, Вінницькій та більшості північних областей буде від 19 до 24 градусів.
Якою буде температура у великих містах?
- Київ +20…+22;
- Ужгород +21…+23;
- Львів +17…+19;
- Івано-Франківськ +19…+21;
- Тернопіль +18…+20;
- Чернівці +20…+22;
- Хмельницький +18…+20;
- Луцьк +19…+21;
- Рівне +18…+20;
- Житомир +19…+21;
- Вінниця +17…+19;
- Одеса +24…+26;
- Миколаїв +24…+26;
- Херсон +21…+23;
- Сімферополь +25…+27;
- Кропивницький +25…+27;
- Черкаси +24…+26;
- Чернігів +19…+21;
- Суми +21…+23;
- Полтава +21…+23;
- Дніпро +25…+27;
- Запоріжжя +26…+28;
- Донецьк +27…+29;
- Луганськ +28…+30;
- Харків +24…+26.
Прогноз погоди на 8 липня / Карта Укргідрометцентру
Що ще відомо про погоду в Україні?
На погоду наступного тижня в Україні впливатимуть циклон та атмосферні фронти, що надійдуть з півночі Європи. Саме тому здебільшого переважатиме прохолода та дощі.
У середу, 8 липня, під впливом циклону з Балтії дощі охоплять майже всю країну. Вночі їх прогнозують на заході та півдні, вдень – на більшості території.
Істотних опадів не очікується лише на південному сході. Найпрохолодніше буде на заході та півночі – у нічні години +10…+15 градусів, у денні +18…+23 градуси. Тоді як на південному сході та в Криму повітря прогріється до +27...+32 градусів.